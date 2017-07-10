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В турецком Стамбуле оппозиция провела многотысячный митинг протеста в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщает "Российская Газета".

Подчеркивается, что акция протеста стала частью 25-дневного "Марша за справедливость", который организовал лидер республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Протестующие требуют от властей страны отмены чрезвычайного положения, которое было введено в Турции летом 2016 года, а также прекращения преследования политических противников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Также Кылычдароглу выступил против внесенных в конституцию изменений, расширяющих полномочия главы государства.