Фото: bezopasnost-tv.ru
Число жертв смертельной аварии, произошедшей накануне на трассе Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби, увеличилось до трех человек — утром 10 июля в больнице скончалась женщина 1991 года рождения.
Напомним, что ДТП произошло 9 июля около 11:35 в Баевском районе. Участниками аварии стали автомобили Nissan Almera и ВАЗ 21150. Столкновение произошло в тот момент, когда иномарка выполняла обгон.
В результате ДТП до приезда медиков скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. Утром 10 июля стало известно, что в больнице умерла девушка 1995 года рождения, находившаяся в одной из машин.
Проверка по факту аварии продолжается.
Комментарии
В 47 лет взять на себя три жизни- это совсем отчаянным дебилом надо быть!
прульщик вылез пазырить свободна ли встречка для обгона, занята оказалась.
10.07.2017 09:59
месный
Глупыш, основная масса Альмер - это европейки.
в нашей стране, как в Египте - у кого больше масса , тот и прав! Поэтому всем купить КрАЗ 255 (лаптёжник) и ездить меньше, но безопаснее! ну и что , что 100л/100км? на жизни близких не экономят!