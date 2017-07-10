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Три автомобиля "паровозиком" столкнулись в Новосибирске

, ИА "Амител"
В результате ДТП один из водителей получил сотрясение мозга

Фото: группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Авария с участием трех автомобилей произошла в Новосибирске на улице Большевистской вечером в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщает портал "НГС.Новости".

Уточняется, что около 21:15 35-летний автомобилист, управляя машиной Toyota Corolla, столкнулся с Toyota Corona, за рулем которой находилась 37-летняя женщина. Затем в результате цепной реакции участником столкновения стала машина Subaru, также ехавшая в попутном направлении.

Отмечается, что в ДТП пострадал водитель Toyota Corolla — его госпитализировали с сотрясением мозга.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.07.2017 10:22
Гость

ДТП по всей России полно.
Амик -пиши про Барнаул.!!!!

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