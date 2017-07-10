Фото: группа пропаганды ГИБДД по Новосибирску

Авария с участием трех автомобилей произошла в Новосибирске на улице Большевистской вечером в воскресенье, 9 июля. Об этом сообщает портал "НГС.Новости".

Уточняется, что около 21:15 35-летний автомобилист, управляя машиной Toyota Corolla, столкнулся с Toyota Corona, за рулем которой находилась 37-летняя женщина. Затем в результате цепной реакции участником столкновения стала машина Subaru, также ехавшая в попутном направлении.

Отмечается, что в ДТП пострадал водитель Toyota Corolla — его госпитализировали с сотрясением мозга.