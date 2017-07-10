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Российское министерство здравоохранения предлагает ограничить демонстрацию алкоголя или ее логотипов в кино, телепередачах и печати. Об этом в понедельник, 10 июля, написали "Известия", ссылаясь на пресс-службе ведомства.

В Миздраве газете сказали, что стратегия формирования здорового образа жизни населения на срок до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в дальнейшем является ограничение скрытой рекламы алкоголя.

В ведомстве объяснили, что примером скрытой рекламы алкогольной продукции, кроме самой демонстрации спиртного, являются имитационные товары, которые ассоциируются с алкоголем, но не являются им. Также в качестве примера в Минздраве упомянули технологию скрытой рекламы — так называемый продакт плейсмент, добавляет газета. При применении данного механизма продвижения демонстрируется или продукт, которым пользуются герои, или его логотип, или упоминается качество напитка.

В данный момент Минздрав ведет обсуждение второй редакции проекта с экспертами и заинтересованными органами федеральной власти, пишет издание. В Минкомсвязи на запрос газеты не ответили, а в Минкультуры подчеркнули, что данное предложение находится вне компетенции ведомства.

Ранее газета писала, что Минздрав также предложил запретить поддержку из госбюджета отечественных фильмов, где герои курят или демонстрируются табачные изделия.