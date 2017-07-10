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Российское министерство здравоохранения предлагает ограничить демонстрацию алкоголя или ее логотипов в кино, телепередачах и печати. Об этом в понедельник, 10 июля, написали "Известия", ссылаясь на пресс-службе ведомства.
В Миздраве газете сказали, что стратегия формирования здорового образа жизни населения на срок до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в дальнейшем является ограничение скрытой рекламы алкоголя.
В ведомстве объяснили, что примером скрытой рекламы алкогольной продукции, кроме самой демонстрации спиртного, являются имитационные товары, которые ассоциируются с алкоголем, но не являются им. Также в качестве примера в Минздраве упомянули технологию скрытой рекламы — так называемый продакт плейсмент, добавляет газета. При применении данного механизма продвижения демонстрируется или продукт, которым пользуются герои, или его логотип, или упоминается качество напитка.
В данный момент Минздрав ведет обсуждение второй редакции проекта с экспертами и заинтересованными органами федеральной власти, пишет издание. В Минкомсвязи на запрос газеты не ответили, а в Минкультуры подчеркнули, что данное предложение находится вне компетенции ведомства.
Ранее газета писала, что Минздрав также предложил запретить поддержку из госбюджета отечественных фильмов, где герои курят или демонстрируются табачные изделия.
Комментарии
минздрав лучше бы людей лечил, а не рекламой беспокоился
Скворцовой делать нечего, она и я...а ли.ж..т
занимайтесь своим прямым функционалом, не лезьте в кино.
рекламой безалкогольного пива лучше бы занялись. она ужа задавила
Идиоты едерасы, оставьте пойло и табак в покое. Восстановите разрушенные вами больницы, особенно в сёлах. Начните лечить людей, а уж потом морали читайте.