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Обвинений по делу о нападении волка на ребенка в Барнауле еще не предъявили

, ИА "Амител"
Расследование инцидента, произошедшего в барнаульском зоопарке, продолжается

Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела, связанного с нападением волка на ребенка, произошедшего в барнаульском зоопарке на минувших выходных.

Как сообщал портал Amic.ru, уголовное дело было возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru уточнили, что дело возбуждено именно по факту произошедшего и пока предварительного обвинения в рамках расследования никому не предъявлено.

Относительно обстоятельств инцидента напомним, что 8 июля около 15:00 трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. Животное ухватило мальчика, который в итоге получил рваные раны рук и ушной раковины.

В рамках расследования уголовного дела назначена судмедэкспертиза. Также следователи допрашивают сотрудников зоопарка, устанавливают свидетелей произошедшего.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.07.2017 10:22
Пионер

А вот если мальчику на фото камышовый кот (кажется он в этой клетушке сидит)погрызет пальчик, то кто виноват будет?

0  0
10.07.2017 10:40
- гость -

Если в этом зооуголке на всех клетках такое ограждение, то это преступная халатность.

0  0
10.07.2017 10:45
- гость -

Если в этом зооуголке на всех клетках такое ограждение, то это преступная халатность.

Преступная халатность приходить сюда в пьяном виде да ещё и с детьми.

0  0
10.07.2017 10:46
-гость-

Естественно злой кот, как он смел дитятю покусать! Я была в зоопарке несколько раз и всегда одна картина, взрослые ворон считают, а дети лезут за ограждения, покормить, потрогать, а потом происходят такие печальные истории.

0  0
10.07.2017 10:49
- гость -

В новосибирском зоопарке многие вольеры оборудованы и ограждены ровно так же, как у нас.

0  0
10.07.2017 10:56
- гость -

ответственность за ребенка несет родитель.

0  0
10.07.2017 10:58
- гость -

Плохой волк

0  0
10.07.2017 11:01
- гость -

10.07.2017 10:56
- гость -
ответственность за ребенка несет родитель.
---
за причиненный волку ущерб?

0  0
10.07.2017 11:05
- гость -

Хоть какой-то зоопарк есть в нашей дыре, а тут из-за пивохлебов и его прикроют.

0  0
10.07.2017 11:05
- гость -

10.07.2017 10:40
- гость
В Новосибирске надо рвом с белыми мишками сделана сетка, отходящая внутрь от ограждения, горизонтальная. Так вот некоторые особо одаренные родители ставят на нее детей. То есть поднимают на ограждение, и переносят дальше. Охрана, конечно, бдит, но ведь за каждым идиотом не набегаешься. И кто будет кому злобный буратино, если ребенок ухнет в ров с медведями? Если бы волк вырвался из клетки - вина зоопарка. Если вы лезете в клетку, или подносите к ней ребенка, наплевав на ограждение - извините.

0  0
10.07.2017 11:14
- гость -

Должна быть первая решетка от зверя в клетке, а вторая от детей. Как можно заметить по фото, Писарев хорошо сэкономил деньги на второй решетке и дети спокойно через неё проникают.

0  1
10.07.2017 11:16
- гость -


10.07.2017 11:14
- гость -


И третью решетку надо. От тупых родителей, которые за детьми не следят. И поставить ее на входе.

0  0
10.07.2017 11:17
- гость -

Писарев вряд ли что-то бы сэкономил на решетке. Очевидно, он считал, что родители сами могут и будут контролировать своих детей. Не надо надеяться на других: хочешь сделать хорошо - сделай сам

0  0
10.07.2017 11:18
- гость -

Преступная халатность приходить сюда в пьяном виде да ещё и с детьми.

Вы знакомы с результатами экспертизы?

0  0
10.07.2017 11:19
- гость -

10.07.2017 11:16
- гость -
---
Вы неадекватны

0  0
10.07.2017 11:21
- гость -


10.07.2017 11:19
- гость -

Мы все неадекватны в разной степени. Но в отличии от ваших, мои дети руки в клетки не суют, потому что я за ними слежу.

1  0
10.07.2017 11:23
- гость -

Должна быть первая решетка от зверя в клетке, а вторая от детей. Как можно заметить по фото, Писарев хорошо сэкономил деньги на второй решетке и дети спокойно через неё проникают.

Перво наперво должны быть мозги у родителей. А если их нет, то ни двойное, ни тройное никакое ограждение не поможет.

1  0
10.07.2017 11:24
Aleksa

Оставьте вы уже в покое Зоопарк и Писарева!!! По вашим запросам, так вообще животных всех за стекло посадить нужно. Идите в музей, на чучела любуйтесь!!! За детьми следить нужно!!!

0  0
10.07.2017 11:24
Океана

Дети приходят в зоопарк со взрослыми. Вот они-то и должны и следить за детьми, и объяснять им, что можно и чего нельзя делать в зоопарке. Во многих других зоопарках точно такие же ограждения. Кстати, видела и такое за рубежом в одном очень крутом зоопарке: за невысоким ограждением, отделяющим посетителей, находится неширокий ров с водой, а за рвом свободно гуляют тигры. И ни одного посетителя, как ни странно, не покусали. Может, потому что посетители вплавь не бросаются к тиграм? )

0  0
10.07.2017 11:24
- гость -

Очевидно, он считал, что родители сами могут и будут контролировать своих детей. -------------- Так второй уже случай! Сколько ему надо покусанных детишек, чтобы понять, что далеко не в 100% случаев родители безотрывно смотрят за детьми?

0  0
10.07.2017 11:25
- гость -

10.07.2017 11:23
---
где-то я это слышал...
так говорят те, кто в автомобиле не пристегивается

0  0
10.07.2017 11:25
- гость -

10.07.2017 11:24
далеко не в 100% случаев родители безотрывно смотрят за детьми?
---
вот и я о том же
ведь 364 дня в году ЧП не случается

0  0
10.07.2017 11:27
- гость -

Океана, и что Писарев раскошелится неширокий ров с водой? Да он даже клетки нормальные сделать не может.

0  0
10.07.2017 11:28
- гость -

Так второй уже случай! Сколько ему надо покусанных детишек, чтобы понять, что далеко не в 100% случаев родители безотрывно смотрят за детьми?

А кто должен безотрывно следить за их детьми? Иван Федорович Крузенштерн человек и параход?

0  0
10.07.2017 11:29
- гость -

А может намордник волку и тигре надеть?

0  0
10.07.2017 11:30
- гость -

Писарев раскошелится неширокий ров с водой
---
в нем будут тонуть
не надо ничего изобретать. нужен ПРОСТО нормальный забор, через который не пройдет ребенок

0  0
10.07.2017 11:30
- гость -

А кто должен безотрывно следить за их детьми?

И что Вы предлагаете? Скармливать волкам и тиграм тех детей за которыми родители не следят?

0  0
10.07.2017 11:33
- гость -

И что Вы предлагаете? Скармливать волкам и тиграм тех детей за которыми родители не следят?

Предлагаю родителям следить за своими детьми. Это их дети и их обязанность следить за ними.

0  0
10.07.2017 11:33
- гость -

Скармливать волкам и тиграм тех детей за которыми родители не следят?
---
Власть таким людям нельзя давать. Должность охранника/вахтером противопоказана.
К людям надо относиться добрее. А от ошибок - оградить

0  0
10.07.2017 11:35
Отчаянная

Из-за дефективного папаши, который не в состоянии уследить за своим ребенком, теперь нервотрепка всему зоопарку.

0  0
10.07.2017 11:35
Океана

10.07.2017 11:33
- гость -

В первую очередь, обязанность родителей!

0  0
10.07.2017 11:38
- гость -

10.07.2017 11:30
- гость -
Да хоть десять заборов. Все равно найдется кто-нибудь, кто или сам пролезет, или дитятко пропихнет. Есть правила, они для всех. Не хотите соблюдать - ваше право. Но за последствия отвечаете вы.
10.07.2017 11:30
- гость -
Если ребенок двух лет выбегает на дорогу или под поезд, что вы предлагаете? Не ездить никому, потому что за ним родители не следят?

0  0
10.07.2017 11:40
- гость -

Почему Барнальцы не лезут в клетку к гусям? Пьют исключительно с хищниками.

0  0
10.07.2017 11:42
nikolaylastuhin_vkontakte

Я не могу согласится со многими нападками на зоопарк. Во всем мире регулярно происходят различные ЧП подобного характера. Главная причина - это мы сами, а не владельцы зоопарков. У нас куда то делся инстинкт самосохранения. Некоторые родители слышат только свои желание и дальше этого их разум не двигается. Очень часто наблюдаю на своей работе таких индивидуумов. Эпидемия. Работаю в концертном зале, доходит до конфликтов. Ради красивой фотографии, они запускают своих малышей в тех. зону сцены. Прямо на электричество, провода, декорации. Им объясняют, что это небезопасно. Просишь убрать детей - реакция в виде недоумения и агрессии. С одним папой чуть не дошло до драки. Пришлось вмешаться охране. Хочется сказать - УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, вы в ответе за безопасность своих детей. Не надо самим создавать условия для трагедий. Включайте голову. Чтобы потом не искать крайних. Всем удачи.

0  0
10.07.2017 11:42
- гость -

выход есть - не ходить в зоопарк. я там ни разу и не был, ребенок еще маленький. и похоже ребенка туда не поведу. раз такое отношение к безопасности - все вокруг виноваты, но только не зоопарк

0  0
10.07.2017 11:43
Сергей Писарев

Спасибо всем! Мы всегда прислушиваемся к мнению посетителей. Сегодня начали обтягивать все вольеры третьим рядом ограждения. Если это не поможет, я закрою зоопарк.Желающих купить нашу коллекцию животных достаточно. И просьба к комментаторам- не делать поспешных выводов. Если вы чего то не знаете позвоните 89132101509 Я всегда готов ответить на ваши вопросы. Мой телефон всегда был и остается на сайте зоопарка www.zoo22.ru . Кроме того на входе в зоопарк лежит книга отзывов. Читаю отзывы каждый день. Кстати рекомендую почитать. И последнее, заходя в зоопарк пожалуйста прочитайте ПРАВИЛА поведения в зоопарке.

0  0
10.07.2017 11:43
- гость -

Почему Барнальцы не лезут в клетку к гусям? ------------------- Лезут ещё и как Просто гуси ещё руки не откусывали

0  0
10.07.2017 11:45
- гость -

Сергей Писарев
Сегодня начали обтягивать все вольеры третьим рядом ограждения. Если это не поможет...
---
конечно поможет

0  0
10.07.2017 11:47
- гость -

все вокруг виноваты, но только не зоопарк

Все вокруг виноваты, но только не родители, пестующие любую прихоть своего чада.

0  0
10.07.2017 11:48
- гость -


10.07.2017 11:43
Сергей Писарев

Викторыч, не обращай внимание на тех, кто я там ни разу и не был, ребенок еще маленький. и похоже ребенка туда не поведу
Здравомыслящие горожане с тобой и зоопарком!!!

0  0
10.07.2017 11:48
- гость -

10.07.2017 11:42
- гость
Хочется посоветовать не переходить дорогу - там могут сбить, не ходить на пляж - там, о ужас, тоже нужно отвечать самому за свое поведение, и вообще никуда ребенка не водить - вон, выше отписались, такое отношение даже, о ужас, в концертном зале.

0  0
10.07.2017 11:49
- гость -

11:30
О каком заборе идет речь?
Тонель?

0  0
10.07.2017 11:50
- гость -

Если это не поможет, я закрою зоопарк.

Прекрасно. И тем детям,чьим родителям не по карману поездки в новосибирский зоопарк, останется лицезреть животных только на картинках .

0  0
10.07.2017 11:50
- гость -

Хочется посоветовать не переходить дорогу - там могут сбить, не ходить на пляж - там, о ужас, тоже нужно отвечать самому за свое поведение
---
если Вы считаете, что и так сойдет, и не обеспечиваете безопасность - платите покусанным
и не надо пугать, что закроете зоопарк - вы этого не сделаете

0  0
10.07.2017 11:51
- гость -

И тем детям,чьим родителям не по карману поездки в новосибирский зоопарк, останется лицезреть животных только на картинках
---
зачем новосибирск, в деревне этих животных...

0  0
10.07.2017 11:52
- гость -

10.07.2017 11:50
- гость -
Так я к зоопарку отношения не имею, и закрывать его не в моей компетенции)))

0  0
10.07.2017 11:53
- гость -

если Вы считаете, что и так сойдет, и не обеспечиваете безопасность - платите покусанным

Покусанные сами лезут в клетки, а зоопарк им плати.

0  0
10.07.2017 11:53
Океана

10.07.2017 11:42
- гость -

Не лишайте ни себя, ни ребенка удовольствия посетить зоопарк. В самом деле, это отличное место в нашем городе. Просто соблюдайте несложные правила поведения.

0  0
10.07.2017 11:54
Гость

Фото под заголовком лучше любых комментариев иллюстрирует положение дел с безопасностью в этом зверинце! Его обязательно нужно приобщить к расследованию уголовного дела, связанного с нападением волка на 3х летнего малыша.

0  0
10.07.2017 11:54
- гость -

зачем новосибирск, в деревне этих животных...

там они по улицам свободно гуляют вообще никакой даже минимальной опасности

0  0
10.07.2017 11:56
- гость -

Фото под заголовком лучше любых комментариев иллюстрирует положение дел с безопасностью в этом зверинце! Его обязательно нужно приобщить к расследованию уголовного дела, связанного с нападением волка на 3х летнего малыша.

Да, где родители этих детей на фото? Куда они смотрят? Почему дети без присмотра?

0  0
10.07.2017 11:57
- гость -

10.07.2017 11:54
Гость
Фото под заголовком могло бы быть из любого зоопарка, и даже, о ужас, с крокодильей фермы (там гиды специально предупреждают - не подходите к ограждению, крокодилы хорошо прыгают))). И иллюстрирует оно исключительно уровень воспитания дитятки на фото и степень ответственности того, кто дитятку воспитывал)))

0  0
10.07.2017 11:57
- гость -

Вот потеря-то!

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