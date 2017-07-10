Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела, связанного с нападением волка на ребенка, произошедшего в барнаульском зоопарке на минувших выходных.
Как сообщал портал Amic.ru, уголовное дело было возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru уточнили, что дело возбуждено именно по факту произошедшего и пока предварительного обвинения в рамках расследования никому не предъявлено.
Относительно обстоятельств инцидента напомним, что 8 июля около 15:00 трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. Животное ухватило мальчика, который в итоге получил рваные раны рук и ушной раковины.
В рамках расследования уголовного дела назначена судмедэкспертиза. Также следователи допрашивают сотрудников зоопарка, устанавливают свидетелей произошедшего.
Комментарии
А вот если мальчику на фото камышовый кот (кажется он в этой клетушке сидит)погрызет пальчик, то кто виноват будет?
Если в этом зооуголке на всех клетках такое ограждение, то это преступная халатность.
Если в этом зооуголке на всех клетках такое ограждение, то это преступная халатность.
Преступная халатность приходить сюда в пьяном виде да ещё и с детьми.
Естественно злой кот, как он смел дитятю покусать! Я была в зоопарке несколько раз и всегда одна картина, взрослые ворон считают, а дети лезут за ограждения, покормить, потрогать, а потом происходят такие печальные истории.
В новосибирском зоопарке многие вольеры оборудованы и ограждены ровно так же, как у нас.
ответственность за ребенка несет родитель.
Плохой волк
10.07.2017 10:56
- гость -
ответственность за ребенка несет родитель.
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за причиненный волку ущерб?
Хоть какой-то зоопарк есть в нашей дыре, а тут из-за пивохлебов и его прикроют.
10.07.2017 10:40
- гость
В Новосибирске надо рвом с белыми мишками сделана сетка, отходящая внутрь от ограждения, горизонтальная. Так вот некоторые особо одаренные родители ставят на нее детей. То есть поднимают на ограждение, и переносят дальше. Охрана, конечно, бдит, но ведь за каждым идиотом не набегаешься. И кто будет кому злобный буратино, если ребенок ухнет в ров с медведями? Если бы волк вырвался из клетки - вина зоопарка. Если вы лезете в клетку, или подносите к ней ребенка, наплевав на ограждение - извините.
Должна быть первая решетка от зверя в клетке, а вторая от детей. Как можно заметить по фото, Писарев хорошо сэкономил деньги на второй решетке и дети спокойно через неё проникают.
10.07.2017 11:14
- гость -
И третью решетку надо. От тупых родителей, которые за детьми не следят. И поставить ее на входе.
Писарев вряд ли что-то бы сэкономил на решетке. Очевидно, он считал, что родители сами могут и будут контролировать своих детей. Не надо надеяться на других: хочешь сделать хорошо - сделай сам
Преступная халатность приходить сюда в пьяном виде да ещё и с детьми.
Вы знакомы с результатами экспертизы?
10.07.2017 11:16
- гость -
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Вы неадекватны
10.07.2017 11:19
- гость -
Мы все неадекватны в разной степени. Но в отличии от ваших, мои дети руки в клетки не суют, потому что я за ними слежу.
Должна быть первая решетка от зверя в клетке, а вторая от детей. Как можно заметить по фото, Писарев хорошо сэкономил деньги на второй решетке и дети спокойно через неё проникают.
Перво наперво должны быть мозги у родителей. А если их нет, то ни двойное, ни тройное никакое ограждение не поможет.
Оставьте вы уже в покое Зоопарк и Писарева!!! По вашим запросам, так вообще животных всех за стекло посадить нужно. Идите в музей, на чучела любуйтесь!!! За детьми следить нужно!!!
Дети приходят в зоопарк со взрослыми. Вот они-то и должны и следить за детьми, и объяснять им, что можно и чего нельзя делать в зоопарке. Во многих других зоопарках точно такие же ограждения. Кстати, видела и такое за рубежом в одном очень крутом зоопарке: за невысоким ограждением, отделяющим посетителей, находится неширокий ров с водой, а за рвом свободно гуляют тигры. И ни одного посетителя, как ни странно, не покусали. Может, потому что посетители вплавь не бросаются к тиграм? )
Очевидно, он считал, что родители сами могут и будут контролировать своих детей. -------------- Так второй уже случай! Сколько ему надо покусанных детишек, чтобы понять, что далеко не в 100% случаев родители безотрывно смотрят за детьми?
10.07.2017 11:23
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где-то я это слышал...
так говорят те, кто в автомобиле не пристегивается
10.07.2017 11:24
далеко не в 100% случаев родители безотрывно смотрят за детьми?
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вот и я о том же
ведь 364 дня в году ЧП не случается
Океана, и что Писарев раскошелится неширокий ров с водой? Да он даже клетки нормальные сделать не может.
Так второй уже случай! Сколько ему надо покусанных детишек, чтобы понять, что далеко не в 100% случаев родители безотрывно смотрят за детьми?
А кто должен безотрывно следить за их детьми? Иван Федорович Крузенштерн человек и параход?
А может намордник волку и тигре надеть?
Писарев раскошелится неширокий ров с водой
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в нем будут тонуть
не надо ничего изобретать. нужен ПРОСТО нормальный забор, через который не пройдет ребенок
А кто должен безотрывно следить за их детьми?
И что Вы предлагаете? Скармливать волкам и тиграм тех детей за которыми родители не следят?
И что Вы предлагаете? Скармливать волкам и тиграм тех детей за которыми родители не следят?
Предлагаю родителям следить за своими детьми. Это их дети и их обязанность следить за ними.
Скармливать волкам и тиграм тех детей за которыми родители не следят?
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Власть таким людям нельзя давать. Должность охранника/вахтером противопоказана.
К людям надо относиться добрее. А от ошибок - оградить
Из-за дефективного папаши, который не в состоянии уследить за своим ребенком, теперь нервотрепка всему зоопарку.
10.07.2017 11:33
- гость -
В первую очередь, обязанность родителей!
10.07.2017 11:30
- гость -
Да хоть десять заборов. Все равно найдется кто-нибудь, кто или сам пролезет, или дитятко пропихнет. Есть правила, они для всех. Не хотите соблюдать - ваше право. Но за последствия отвечаете вы.
10.07.2017 11:30
- гость -
Если ребенок двух лет выбегает на дорогу или под поезд, что вы предлагаете? Не ездить никому, потому что за ним родители не следят?
Почему Барнальцы не лезут в клетку к гусям? Пьют исключительно с хищниками.
Я не могу согласится со многими нападками на зоопарк. Во всем мире регулярно происходят различные ЧП подобного характера. Главная причина - это мы сами, а не владельцы зоопарков. У нас куда то делся инстинкт самосохранения. Некоторые родители слышат только свои желание и дальше этого их разум не двигается. Очень часто наблюдаю на своей работе таких индивидуумов. Эпидемия. Работаю в концертном зале, доходит до конфликтов. Ради красивой фотографии, они запускают своих малышей в тех. зону сцены. Прямо на электричество, провода, декорации. Им объясняют, что это небезопасно. Просишь убрать детей - реакция в виде недоумения и агрессии. С одним папой чуть не дошло до драки. Пришлось вмешаться охране. Хочется сказать - УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, вы в ответе за безопасность своих детей. Не надо самим создавать условия для трагедий. Включайте голову. Чтобы потом не искать крайних. Всем удачи.
выход есть - не ходить в зоопарк. я там ни разу и не был, ребенок еще маленький. и похоже ребенка туда не поведу. раз такое отношение к безопасности - все вокруг виноваты, но только не зоопарк
Спасибо всем! Мы всегда прислушиваемся к мнению посетителей. Сегодня начали обтягивать все вольеры третьим рядом ограждения. Если это не поможет, я закрою зоопарк.Желающих купить нашу коллекцию животных достаточно. И просьба к комментаторам- не делать поспешных выводов. Если вы чего то не знаете позвоните 89132101509 Я всегда готов ответить на ваши вопросы. Мой телефон всегда был и остается на сайте зоопарка www.zoo22.ru . Кроме того на входе в зоопарк лежит книга отзывов. Читаю отзывы каждый день. Кстати рекомендую почитать. И последнее, заходя в зоопарк пожалуйста прочитайте ПРАВИЛА поведения в зоопарке.
Почему Барнальцы не лезут в клетку к гусям? ------------------- Лезут ещё и как Просто гуси ещё руки не откусывали
Сергей Писарев
Сегодня начали обтягивать все вольеры третьим рядом ограждения. Если это не поможет...
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конечно поможет
все вокруг виноваты, но только не зоопарк
Все вокруг виноваты, но только не родители, пестующие любую прихоть своего чада.
10.07.2017 11:43
Сергей Писарев
Викторыч, не обращай внимание на тех, кто я там ни разу и не был, ребенок еще маленький. и похоже ребенка туда не поведу
Здравомыслящие горожане с тобой и зоопарком!!!
10.07.2017 11:42
- гость
Хочется посоветовать не переходить дорогу - там могут сбить, не ходить на пляж - там, о ужас, тоже нужно отвечать самому за свое поведение, и вообще никуда ребенка не водить - вон, выше отписались, такое отношение даже, о ужас, в концертном зале.
11:30
О каком заборе идет речь?
Тонель?
Если это не поможет, я закрою зоопарк.
Прекрасно. И тем детям,чьим родителям не по карману поездки в новосибирский зоопарк, останется лицезреть животных только на картинках .
Хочется посоветовать не переходить дорогу - там могут сбить, не ходить на пляж - там, о ужас, тоже нужно отвечать самому за свое поведение
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если Вы считаете, что и так сойдет, и не обеспечиваете безопасность - платите покусанным
и не надо пугать, что закроете зоопарк - вы этого не сделаете
И тем детям,чьим родителям не по карману поездки в новосибирский зоопарк, останется лицезреть животных только на картинках
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зачем новосибирск, в деревне этих животных...
10.07.2017 11:50
- гость -
Так я к зоопарку отношения не имею, и закрывать его не в моей компетенции)))
если Вы считаете, что и так сойдет, и не обеспечиваете безопасность - платите покусанным
Покусанные сами лезут в клетки, а зоопарк им плати.
10.07.2017 11:42
- гость -
Не лишайте ни себя, ни ребенка удовольствия посетить зоопарк. В самом деле, это отличное место в нашем городе. Просто соблюдайте несложные правила поведения.
Фото под заголовком лучше любых комментариев иллюстрирует положение дел с безопасностью в этом зверинце! Его обязательно нужно приобщить к расследованию уголовного дела, связанного с нападением волка на 3х летнего малыша.
зачем новосибирск, в деревне этих животных...
там они по улицам свободно гуляют вообще никакой даже минимальной опасности
Фото под заголовком лучше любых комментариев иллюстрирует положение дел с безопасностью в этом зверинце! Его обязательно нужно приобщить к расследованию уголовного дела, связанного с нападением волка на 3х летнего малыша.
Да, где родители этих детей на фото? Куда они смотрят? Почему дети без присмотра?
10.07.2017 11:54
Гость
Фото под заголовком могло бы быть из любого зоопарка, и даже, о ужас, с крокодильей фермы (там гиды специально предупреждают - не подходите к ограждению, крокодилы хорошо прыгают))). И иллюстрирует оно исключительно уровень воспитания дитятки на фото и степень ответственности того, кто дитятку воспитывал)))
Вот потеря-то!