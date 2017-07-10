Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела, связанного с нападением волка на ребенка, произошедшего в барнаульском зоопарке на минувших выходных.

Как сообщал портал Amic.ru, уголовное дело было возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru уточнили, что дело возбуждено именно по факту произошедшего и пока предварительного обвинения в рамках расследования никому не предъявлено.

Относительно обстоятельств инцидента напомним, что 8 июля около 15:00 трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. Животное ухватило мальчика, который в итоге получил рваные раны рук и ушной раковины.

В рамках расследования уголовного дела назначена судмедэкспертиза. Также следователи допрашивают сотрудников зоопарка, устанавливают свидетелей произошедшего.