Фото: mirtesen.ru

Набор сотрудников в первый барнаульский магазин ZARA объявлен в краевой столице.

Контекстная реклама с соответствующим объявлением активно "гуляет" по социальным сетям.

Речь идет о скором открытии ZARA на площадке ТРЦ "Галактика", вторую очередь которого обещают запустить в третьем квартале текущего года.

Первый магазин Zara был открыт в 1975 году в прибрежном городе Ла-Корунья на северо-западе Испании. Сегодня в сеть Zara входит более 1900 магазинов, расположенных в 87 странах.