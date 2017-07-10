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Полиция в Алтайском крае задержала мужчину по подозрению в краже двух лошадей, сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве отмечают, что к правоохранителям обратились владельцы двух подворий в селе Сычевка Смоленского района.

"С территории каждой из усадеб пропало по лошади. На место преступления выехали участковый уполномоченный полиции и сотрудник уголовного розыска. Они обнаружили следы преступления". — уточняют в ГУ МВД.

Полицейские задержали подозреваемого в тот момент, когда он вел животных в соседнее село. Лошадей вернули законным владельцам.

Также в ведомстве уточняют, что подозреваемый уже около десятка раз попадал в поле зрения правоохранительных органов. По фактам кражи возбуждены уголовные дела.