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Автомобиль с барнаульцами перевернулся на трассе в Республике Алтай на минувших выходных, сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошел 8 июля в Чемальском районе около 17:30 на 64 километре дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс".

Известно, что 69-летний барнаулец, находясь за рулем автомобиля Suzuki Grand Vitara, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате машина опрокинулась.

При аварии травмы получили жительницы Барнаула 2000 и 1960 годов рождения. Госпитализация им не понадобилась.

"Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование". — добавляют в республиканском МВД.