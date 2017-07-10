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Депутаты Государственной думы заняты разработкой процедуры публичного отказа от гражданства государств, которые затрудняют выдачу соответствующих документов. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает "Коммерсант".

Подчеркивается, что поправки могут внести в законопроект о лишении гражданства РФ осужденных за терроризм. Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников рассказал изданию, что речь идет, в первую очередь, об украинцах. По его словам, в ряде стран такую поправку получить сложно, однако "Украина их просто перестала выдавать".

Для таких людей и предлагается ввести в инициативу поправку, устанавливающую процедуру "публичного отречения от украинского гражданства".

Подчеркивается, что данная поправка нарушает изначальную концепцию законопроекта, посвященного "случаям отмены решения о предоставлении гражданства".

По словам Крашенинникова, предположительно, поправку рассмотрят на заседании комитета во вторник, 11 июля. Туда же пригласили представителей миграционного и правового департаментов МВД.

Газета уточняет, что изначально было предложено изменить регламент МВД, но правоохранительные органы настояли на изменении закона.