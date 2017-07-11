Керамический гранит – это уникальный отделочный материал, похожий по своим свойствам на природный гранит: прочный, с низким процентом водопоглощения, с высокими техническими характеристиками.

Высокие эксплуатационные и эстетические свойства обеспечили керамическому граниту репутацию идеального облицовочного материала. Керамический гранит KERAMA MARAZZI демонстрирует удивительное искусство перевоплощения, позволяя трансформировать природу в керамику и с поразительной точностью передавать эстетику и красоту натуральных материалов: дерева, мрамора, камня, металла.

Богатый ассортимент керамического гранита, разнообразие форматов, цветовой гаммы, дизайнов, структур, насыщенность декоративными изделиями, помогает клиентам KERAMA MARAZZI в выборе комбинаций и планировке пространства, гарантируя любому проекту успех и индивидуальность.

Опытные продавцы-консультанты помогут определиться с выбором керамической плитки, подобрать уникальное решение специально для вашего дома. А если сказать в магазине размеры ваших объектов, но совершенно бесплатно специалисты создадут уникальный проект.

Подробности о коллекциях, участвующих в акции возможно узнать в фирменных магазинах и отделах KERAMA MARAZZI Новосибирска, Томска, Омска, Барнаула, Новокузнецка.

*В акции не участвуют: клей, затирка, крестики и другие штучные товары. На время акции скидки не суммируются.

Познакомиться с ассортиментом керамического гранита KERAMA MARAZZI сайте.

Адреса магазинов в г. Барнауле:

Ул.Малахова,94б, тел. 8 (3852) 27-10-97

Красноармейский пр-т, д. 111, тел. 8 (3852) 62-87-89

ул.Балтийская, д.55, тел. 8 (3852) 45-59-40

пр-т Космонавтов, 6Г ТЦ "Республика", тел. 8 (3852) 202-229