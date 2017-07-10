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МВД РФ изменило правила регистрации транспортных средств (ТС) в ГИБДД, а также подкорректировало административный регламент ведомства. Обновленные правила вступили в силу с понедельника, 10 июля, пишет ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию России.

В сообщении сказано, что приказом "уточняется порядок совершения регистрационных действий с ТС с измененными в ходе естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные действия".

В ГИБДД добавили, что новые правила предусматривают возможность предоставления авто непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Так можно делать в том случае, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг. При этом из списка документов, которые обязательны для регистрации авто, исключен полис ОСАГО. Получение данных о нем предусмотрено в электронном виде.

Подчеркивается, что новые правила также упрощают регистрацию машин для людей с ограниченными возможностями. Данные корректировки вносятся в положения административного регламента, отметили в ГИБДД.