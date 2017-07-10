С 7 по 9 июля в Тверской области на площадке "Большое Завидово" проходил традиционный фестиваль рок-музыки "Нашествие".

С погодой участникам и гостям фестиваля не повезло: дождь, холод и грязь. Это был тот случай, когда самой лучшей обувью стали резиновые сапоги, дождевики заменили футболки с любимыми рок-группами, а доехать до места проведения фестиваля было сложно — машины застревали в грязи.

"Грязно, холодно, но круто!", "Это на самом деле настоящий рок-н-ролл!", "Грязно, весело, незабываемо!", "Было очень круто, сыро, дождливо и гряяяязно", — пишут несломленные поклонники отечественного рока, делятся фотографиями в Instagram, показывая, как они пережили это "Нашествие".

Мы тоже это пережили 😈 главное приключение лета) грязно, весело, незабываемо!) #нашествие2017 #фестивальныйсезоноткрыт #лето2017 #уприродынетплохойпогоды A post shared by Ирмочка (@irma_panina) on Jul 9, 2017 at 4:28pm PDT

Спасибо за очередное яркое выступление! Вы были лучшие! #нашествие2017 #louna #lounaband A post shared by Ира Рыбина (@19sms) on Jul 9, 2017 at 4:25pm PDT

Мы пережили Нашествие!!) 😱😱😱 есть парочка фоток, но это потом ☺️#нашествие2017 #Нашествие #наши A post shared by Игорь Бирюков (певец, ведущий) (@igosmyescape) on Jul 9, 2017 at 8:31pm PDT

Гордо можно заявить- мы пережили #Нашествие2017 #БольшоеЗавидово #ДДТ A post shared by Yuliya Danilenko (@yudanilenko) on Jul 9, 2017 at 8:18pm PDT

Незабываемое гряземесево этого лета пришло к концу🤘 Было очень круто, сыро, дождливо и гряяяязно🤗 помесили неслабо, и стойко вынесли все неудобства и природные катаклизмы☔☀ этот отдых по нам, только #наши люди поймут💪 #япережилнашествие #нашествие2017 A post shared by 💅САМЫЕ КРУТЫЕ НОГТИ ДЕЛАЮТ ТУТ (@borovikovaanna) on Jul 9, 2017 at 7:50pm PDT

Ну и как тут устоять и не сфоткать селфи ?))) #нашествие2017 #группасерьга Как же ж было круууто)))) A post shared by Ангелина Тихненко (@mrs.hooissis) on Jul 9, 2017 at 6:57pm PDT

Про #нашествие2017 действительно можно говорить "пережил" A post shared by Roman Romanov (@ormig) on Jul 9, 2017 at 6:34pm PDT

Все было не настолько жутко как показанно по тв, все было намного хуже, грязнее и веселее 😂 #нашествие2017 #хардкор #танкигрязинебоятся #веселоизадорно A post shared by @vaselisaprekrasnaia22 on Jul 9, 2017 at 6:26pm PDT

Я его обожаю!! #всемрок #нашествие2017 #нашествие #нашествие #нашерадио #алиса A post shared by FoxMax (@foxmax_m) on Jul 9, 2017 at 5:05pm PDT

Пилот#нашествие2017 Спасибо за мудрый рок! A post shared by Мария Маркова (@markova_maria_) on Jul 9, 2017 at 5:05pm PDT

Ну как-То так) #наив #нашествие2017 #нашествие #мыпережилинашествие #мыпережилинашествие2017 #главноеприключениегода #чача A post shared by Ksu Andrianova (@alica_barfield) on Jul 9, 2017 at 4:21pm PDT

#нашествие2017 ты было незабываемо! #Бутусов #несчастныйслучай #хелависа #frolovdrums #уматурман #Серьга #Бобунец и многие другие не дали непогоде испортить настроение безбашенным героям в лице нас! A post shared by Ksenia Yakovleva (@casey_korolek) on Jul 9, 2017 at 3:17pm PDT

На #нашествие2017 и пираты приезжают, можно почувствовать себя человеком-пауком, а ещё выбрать Шнура президентом. Вот такое #главноеприключениелета A post shared by Ksenia Yakovleva (@casey_korolek) on Jul 9, 2017 at 3:13pm PDT

#сталк #нашествие #нашествие2017 #кипелов #главноеприключениегода A post shared by @nick_pletnev on Jul 9, 2017 at 2:53pm PDT