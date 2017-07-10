С 7 по 9 июля в Тверской области на площадке "Большое Завидово" проходил традиционный фестиваль рок-музыки "Нашествие".
С погодой участникам и гостям фестиваля не повезло: дождь, холод и грязь. Это был тот случай, когда самой лучшей обувью стали резиновые сапоги, дождевики заменили футболки с любимыми рок-группами, а доехать до места проведения фестиваля было сложно — машины застревали в грязи.
"Грязно, холодно, но круто!", "Это на самом деле настоящий рок-н-ролл!", "Грязно, весело, незабываемо!", "Было очень круто, сыро, дождливо и гряяяязно", — пишут несломленные поклонники отечественного рока, делятся фотографиями в Instagram, показывая, как они пережили это "Нашествие".
Ну.... и хулиганского вам в ленту!😎😎😎 я прожила эти три дня в состоянии подростка! Реально забыв про возраст и приличия... как говорит @alfredbekshenev , рокнрольной девчонкой! И тут даже не 10 лет минус, а все 25 куда-то делись... хотя я и не помню чтобы в те годы ТАК отрывалась.😉🤘🏻 Но надо же этому было когда-то случиться?! В общем... да здравствует Юность!!! Ps: за футболку ещё раз спасибо @fasions ❤️❤️❤️❤️!!!! Rock and roll forever 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻 #дзюбынанашествии #грязешествие2017 #нашествие2017 #япережилнашествие2017 #омичинанашествии
Совсем не All inclusive, а "всё отключенó", жутчайший холод в это #прекрасноелето2017 с непрекращающимся дожем, из-за которого местные неплохо заработали вытаскивая транспорт из грязи. А также незабываемые эмоции от возможности увидеть монстров рока, любимого актёра в новом амплуа #покапрет и обожаемых #animaljazband и многих других. #нашествие2017 Теперь я тоже могу говорить #мыпережилинашествие2017
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