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Обстоятельства смерти десятилетнего мальчика, который скончался во время операции в Канском районе Красноярского края, выясняют следователи.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, данные о гибели ребенка в районной больнице поступили 8 июля.

Согласно предварительной информации, мальчик скончался во время проведения операции, которая проводилась днем ранее.

По факту трагедии проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой будет установлена причина смерти мальчика.