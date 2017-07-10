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В специализированной лаборатории в Пекине начался эксперимент по симуляции жизни на спутнике Земли: четыре студента-волонтера проведут 200 дней в полной изоляции. Исследование пройдет в рамках подготовки Китая к реализации своей лунной программы, пишет РИА Новости со ссылкой на CGTN.

Лаборатория "Юэгун" ("Лунный дворец") находится в Китайском государственном техническом университете Бэйхан и представляет собой изолированную кабину, площадь которой равна 160 квадратным метрам. Это первая такая лаборатория, которую разработали в КНР, и третья в мире биорегенеративная база жизнеобеспечения.

Китайский университет реализует проект по нахождению в условиях, которые симулируют пребывание на Луне. Он будет длиться 365 дней. Группа из четырех волонтеров накануне, 9 июля, завершила 60-дневное пребывание в лаборатории вуза. После завершения двухсотдневного этапа начнется еще один, продолжительностью 105 дней.

Лаборатория состоит из модуля для жизни волонтеров площадью в 42 квадратных метра и двух модулей для выращивания растений. В жилом отсеке находятся четыре отдельных спальных модуля, одна общая комната, ванная, помещения для животных и для переработки отходов.

Исследователи считают, что такие исследования помогают китайским ученым активнее продвигаться в изучении того, что в первую очередь будет нужно людям для продолжительных миссий на Луну.