Барнаульцы смогут пообщаться в течение пяти дней с носителями иностранных языков в рамках "кругосветки", которая пройдет с 12 по 16 июля.

Как рассказала порталу Amic.ru организатор мероприятия Евгения Попова, общение с гостями из-за рубежа пройдет на нескольких локациях.

Первыми перед горожанами выступят американцы, которые встретятся с желающими в 17:00 в кофейне Freeman`s.

13 июля в 18:00 барнаульцы смогут пообщаться с гостем из Франции в кафе здорового питания на улице Жасминная, 3.

14 июля в кофейне Свитер горожане пообщаются с визитером из Германии.

15 и 16 июля встречи пройдут в 12:00. В субботу перед участниками "кругосветки" в парке "Лесная сказка" выступит гостья из Мексики, а в воскресенье в Renoir Coffee барнаульцев ждет выступление итальянцев.

Встречи являются открытыми. На мероприятия могут прийти все, кто желает подтянуть иностранные языки.