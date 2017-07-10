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Кредитные организации Алтайского края по состоянию на 1 июня 2017 года предоставили заемщикам более 88,6 миллиардов рублей, что на 858 миллионов больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона, объем выданных средств в иностранной валюте за тот же период увеличился со 113 до 397 миллионов рублей. В целом за пять месяцев текущего года темп роста объемов кредитования в регионе составил 101,0 %.

Отметим, что объем кредитов равняется примерно бюджету Алтайского края 2017 года, который после последних изменений на сессии АКЗС, ровняется 81,8 миллиарда рублей.

В ведомстве отмечают, что более половины займов в крае (около 51 миллиарда рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 24,1 миллиарда рублей субъектам малого и среднего предпринимательства.

Наибольший темп роста объемов кредитования зафиксирован в сферах операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (165,0 %), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (150,8 %) и сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (135,6 %). Средневзвешенные процентные ставки для представителей бизнес-сообщества в мае текущего года составили 13,8 % при кредитовании на срок до года и 13,0 % – на срок свыше года.

Физическим лицам выдано займов на сумму более 37,7 миллиарда рублей, темп роста по данному показателю на 1 июня 2017 года составил 122,4 %. Общая задолженность по ссудам в регионе составила 259,3 миллиардов рублей, просроченная задолженность в общем объеме ссудной задолженности снизилась в сравнении с прошлым годом на 3,3 миллиарда рублей и составила 30,9 миллиардов.