Алтайские школьники помогли очистить родники и пропололи молодые сосны

Школьники и чиновники Алтайского района приняли участие в акции "Живи, родник!", посвященной Году экологии в России. Они очистили несколько родников от веток и травы. Подробности сообщает отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Алтайскому лесничеству.

Лесные родники очищали сотрудники отдела, чиновники администрации Алтайского района и учащиеся 9-10 классов Алтайской школы №5. На родниках были установлены срубы, предоставленные ООО "Алтайский лесхоз".

"Сегодня люди получают достаточное количество воды для удовлетворения своих потребностей, но забывают о том, что это дар природы, который необходимо беречь. Цель нашей акции — повышение уровня экологической культуры среди населения, поддержание санитарного порядка на родниках", — прокомментировал начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Алтайскому лесничеству управления лесами Минприроды Алтайского края Сергей Чурилин

И действительно, местные родники пользуются у жителей района большой популярностью. Многие приезжают к ним за водой, считая ее святой.

Такие акции проводятся на территории лесничества ежегодно, с 2005 года, при поддержке местного населения.

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Еще одна экологическая акция с участием школьников прошла недавно в Волчихинском лесничестве. Специалисты отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Волчихинскому лесничеству совместно с районным экологическим инспектором, учащимися и преподавателями Волчихинской средней школы №1 пропололи молодые сосёнки. Ребята вырвали и вырубили все сорняки вокруг полутора тысяч подрастающих деревьев.

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Этот молодой лесок, площадью 0,5 га, расположен в трёх километрах от Волчихи. Он был посажен в мае 2017 года, в рамках Всероссийского дня посадки леса. Прижились почти все саженцы.