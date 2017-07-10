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Первый месяц лета уже пролетел, но впереди еще два, а это значит, что для некоторых вопрос "Куда устроиться на лето?" до сих по остается актуальным. Amic.ru собрал на просторах сети несколько самых актуальных летних вакансий, чтобы вам не пришлось долго ломать голову над поиском.

Лето 2017 радует жителей Алтайского края теплой и солнечной погодой, поэтому наиболее популярны вакансии, которые предполагают работу на свежем воздухе.

Например, администрация парков "Арлекино" и "Эдельвейс" приглашает молодых людей не моложе 18 лет на должность оператора тира и других аттракционов. Если вы умеете обращаться с оружием, доступно объяснять правила призовых игр, общительны и открыты, то обязательно звоните по телефону 8-923-718-56-49.

Также этим летом те, кому еще нет 25 лет и владеет английским языком, могут попробовать себя в роли вожатого лингвистического лагеря "Sunshine". Телефон для справок (3852) 38-46-66.

Заработать и отлично провести остаток лета предлагает комплекс бассейнов "ПЛЯЖ". Устроиться можно администратором, сотрудником ресепшн, кассиром, спасателем и барменом. Если вы любите лето, солнце, полны идей и готовы трудиться, то звоните по телефону 8-923-710-26-60. Вам предложат заполнить анкету и занять очередь на вакансию.

Ну, а что касается "вечных" предложений для молодежи, которыми изобилует "доска объявлений" от работодателей, то ими по-прежнему остаются вакансии грузчиков, курьеров и официантов.

Для того чтобы устроиться грузчиком-мерчендайзером в сеть магазинов "FixPrice" вам потребуются медицинская книжка, договоренность о собеседовании и желание работать. График работы 5/2. Подробности – 8-963-946-10-64

Курьер – это популярная вакансия, которая требует умения оперативно доставлять документы в мелкие и средние организации, а также заполнять и вести отчетность. Наличие авто не требуется. График работы 5\2, зарплата 30000. Интересующие вопросы можно задать по телефону 8-983-553-86-59 с 10.00 утра.

Вакансия кассира в ресторане быстрого питания подойдет для совершеннолетних, работоспособных и ответственных молодых людей. Работа в молодежном коллективе, гибкий график, рабочий день от 8 часов и стабильная почасовая оплата. Обязательно наличие медицинской книжки. Договориться о собеседовании можно по телефону 8-913-720-05-95.

Надеемся, что, не смотря ни на какие погодные условия, у вас получится найти подходящий вариант. Другие актуальные предложения о работе можно найти в разделе "Работа" на Amic.ru. Удачи в трудоустройстве!

Дарья Малышева