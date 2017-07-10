Фото: wikispaces.com

В контактном зоопарке Новосибирска "Лесное посольство" впервые расцвела венерина мухоловка. Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на пресс-службу парка.

Подчеркивается, что плотоядные растения организаторы зоопарка привозили уже в четвертый раз. Теперь в "Лесном посольстве" ждут появления черных семян, чтобы собрать их и вырастить мухоловку самостоятельно.

Директор зоопарка отметила, что у мухоловки белые цветы, распускающиеся на стрелке, которую плотоядное растение выбрасывает перед цветением. Стрелка достаточно длинная, чтобы насекомые опылители не попали в ловушку растения.

Венерина мухоловка распространена на болотах в США. Она ловит свою добычу с помощью листьев, которые захлопываются, если насекомое сидит на них более 20 секунд. Это защищает растение от попадания ему в пасть несъедобных объектов.

В основном мухоловка ест муравьев, пауков, жуков и кузнечиков, а также мух и комаров.