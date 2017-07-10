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Американский сенатор Джон Маккейн считает, что США проигрывают войну в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

"У нас нет стратегии, и мы проигрываем", - подчеркнул сенатор, добавив, что по его мнению, армия Афганистана сейчас несет "неприемлемые потери".

Также политик подчеркнул, что в Белом доме сегодня много неразберихи и частично проблемы кроются в этом.

Напомним, что Соединенные Штаты проводят вооруженную операцию в Афганистане с 2001 года. Американцы оказывают помощь местным властям в борьбе с запрещенными в России террористическими группировками "Талибан" и "Исламское государство".