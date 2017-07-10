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Вторая волна отключения горячей воды в домах горожан завершается в Барнауле — некоторым потребителям в контуре ТЭЦ-2 уже возобновили теплое водоснабжение.

Как сообщили в барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании, к настоящему времени энергетики провели заполнение и поставили на циркуляцию трубопроводы на улице Профинтерна. Подачу горячей воды возобновили в районе Жилплощадки.

В течение 10 июля горячую воду обещают подать горожанам, проживающим в районе улиц Молодежная, Деповская, Брестская, Димитрова, Горького и части проспекта Комсомольского.

Напомним, что летняя ремонтная кампания в контуре ТЭЦ-2 стартовала 19 июня. Сначала были проведены гидравлические испытания на сетях, а затем начался ремонт в местах выявленных повреждений.

Отметим, что по контуру ТЭЦ-2 горячее водоснабжение получают 1206 жилых домов, 34 школы, 23 больницы и 69 детских садов.

Еще ранее в Барнауле прошла первая волна отключения горячей воды, которая стартовала 15 мая. Официальным сроком ее завершения значилось 7 июня, однако к этой дате своевременно получить горячую воду смогли не все потребители. Причиной этого стали повреждения, вскрывшиеся в самый последний момент при заполнении системы.