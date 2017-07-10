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Новый ОДН и зачем барнаульцам теперь нужны общедомовые счетчики — именно эту тему обсудят в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле.

Генеральный директор "Барнаульской горэлектросети" Иван Василиади станет гостем программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" во вторник, 11 июля.

Темой прямого эфира станет вступление в силу новых нормативов на ресурсы для содержания общего имущества (ОДН). Вместе с экспертом планируется обсудить, какие изменения в расчетах за ОДН произошли для населения Барнаула с 1 июля, какая роль теперь отведена общедомовым счетчикам в системе платежей и как данные новации в законодательстве отразятся на семейных бюджетах горожан и в целом на отрасли ЖКХ.

Начало прямого эфира в 17:00. Все желающие задать вопрос могут позвонить по телефону: 68-33-40.

Слушайте радио "Эхо Москвы" в Барнауле на волне 69.11 УКВ или онлайн.