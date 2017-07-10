Обь рядом с водозабором, Правдинское водохранилище и пляж Солнечный. Барнаульцы рассказали, где предпочитают купаться. Всего в опросе приняли участие 541 человек. Несмотря на то, что редакция ИА "Амител" постаралась назвать наиболее знаменитые места пляжного отдыха в окрестностях Барнаула, большинство респондентов выбрали вариант "другие места отдыха", отмечая в комментариях, что находятся они далеко за пределами города.

Из предложенных же вариантов, самым популярным оказался ответ "На берегу Оби рядом с водозабором". Его выбрали 65 человек. Правдинское водохранилище выбрали 57 респондентов. 53 читателя Amic.ru всем прочим предпочитают пляж "Солнечный". Городской пляж на острове Помазкин также пользуется популярностью. За него проголосовали 43 человека.

Напомним, что ГУ РФ МЧС по Алтайскому краю рекомендует купаться только в разрешенных местах, где работают спасатели. На несанкционированных пляжах в случае ЧП просто некому будет прийти на помощь. Берегите себя и своих близких.