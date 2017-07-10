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Мещанский суд российской столицы приговорил к трем годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей экс-начальника отдела подготовки и призыва московского военкомата Александра Симонова, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, злоумышленника арестовали еще в 2015 году, но СМИ узнали о деле лишь в апреле прошлого года. Сообщалось, что о разоблачении коррупционной схемы рассказал московский городской военный прокурор Владислав Приходченко. По его словам, Симонова обвиняли в посредничестве при получении взятки.

Газета отмечает, что, по мнению суда, экс-начальник отдела не освобождал призывников от армии, так как не имел для этого полномочий.

Вопросы освобождения решали его подчиненные и врачи, а сам Симонов, получая деньги от посредников, по сути, обманывал людей, намеренно преувеличивая свои возможности, таким образом, совершая "крупное мошенничество".

Подчеркивается, что участники разбирательства считают вынесенное решение необоснованным и незаконным. Они полагают, что суд проигнорировал представленные обвинением доказательства причастности подполковника именно к получению взяток, которые содержались в показаниях посредников и подчиненных Симонова. Отмечается, что подполковник, официальный доход которого составляет около 1,5 миллиона рублей в год, не смог объяснить суду появление в его банковской ячейке 400 тысяч евро.

Газета подчеркивает, что статья 159 УК РФ считается мягче статьи 290 УК РФ, так как мошенникам, в отличие от взяточников, не нужно в 60-кратном размере погашать ущерб, и проводить за решеткой более длительное время. Издание пишет, что Московская военная прокуратура уже обжаловала вынесенное решение райсуда в Мосгорсуде.