Фото: Василиса Шишкина

Раскаты гром из-за ревущих моторов можно было услышать в окрестностях Рубцовска в минувшие выходные — здесь состоялись соревнования по мотокроссу.

Чемпионат и Первенство Алтайского края, приуроченные ко Дню Металлурга, прошли 8-9 июля на трассе МотоЭкстрим".

В различных дисциплинах приняли участие 90 гонщиков от мала до велика. Самому младшему спортсмену, заявившемуся на первенство — всего шесть лет.

Соревнования, длившиеся два дня, не обошлись и без травм. Среди полученных участниками повреждений — перелом ключицы и ноги.