Никаких карательных мер со стороны зоопарка к волку, укусившему ребенка, предпринято не будет. Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.
Вот, что ответил Писарев на вопрос "Амитела" о дальнейшей судьбе животного:
"Я думаю, что дальнейшая судьба у волка счастливая. И в отношении него не нужно предпринимать никаких мер. Он просто защищал свое жилище".
С Сергеем Писаревым согласна и Татьяна Антоненко, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ. По ее словам, за этим волком наблюдали в течение нескольких лет, и повышенной агрессии с его стороны замечено не было.
"Это дикое животное с естественным поведением. Он не агрессивный, но свою территорию защищать будет. Сказать, что волк хотел съесть ребенка нельзя, животное было накормлено", — сообщила она в беседе с корреспондентом Amic.ru.
Напомним, это случилось в барнаульском зоопарке в субботу, 8 июля.
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"Трехлетний мальчик перешагнул через ограждение, чтобы погладить волка. Когда волк схватил ребенка, отец подбежал к клетке, чтобы помочь. Волк отпустил ребенка и схватил отца за руку. Крик был страшный", — написал один из очевидцев происшествия в Instagram.
Это был канадский волк по кличке Блэк. В зоопарке он с 2011, куда он приехал полугодовалым щенком из Новосибирского зоопарка.
Пока не установлено, кто виновен в произошедшем. Следком РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Сергей Писарев подчеркнул: в зоопарке все вольеры обтягивают новым, уже третьим рядом ограждения для усиления безопасности.
"Если это не поможет, я закрою зоопарк. Желающих купить нашу коллекцию животных достаточно", — написал в комментарии под новостью о ЧП на сайте Amic.ru Сергей Писарев.
Уже несколько дней в социальных сетях ведутся бурные обсуждения инцидента. Мнения комментаторов разделились. Кто-то поддерживает зоопарк и считает, что вина лежит на отце, который недосмотрел за ребенком. Так, например, Татьяна Ядрышникова в группе интернет-сообщества Barnaul 22 пишет: "Очень жаль зоопарк и руководство! Сейчас проверками задавят! В зоопарке адекватное ограждение, а не совсем адекватные люди всегда найдутся".
Кто-то увидел сходство с прошлогодним нападением тигра на девочку и считает, что эти ситуации — уже не трагические исключения, а нарушение техники безопасности в зоопарке.
Напомним, в апреле прошлого года в барнаульском зоопарке 13-летняя девочка ночью зашла в клетку к тигру, в это время зоопарк уже был закрыт для посещения. Животное нанесло девочке множественные рваные раны на обеих ногах. Выяснилось, что она была в состоянии алкогольного опьянения.
Еще один сотрудник зоопарка рассказал "Амителу", что после прошлогоднего ЧП, администрация выполнила все предписания прокуратуры.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" находится в Индустриальном районе Барнаула. Основан 12 августа 2010 года. Здесь представлено более 200 животных. 16 видов входят в Красную книгу: Амурский тигр, Корсак, Розовые пеликаны, страус Эму и другие.Ксения Бородина
Комментарии
"все вольеры обтягивают новым, уже третьим рядом ограждения для усиления безопасности" ---------------- Проснулись? Тот кто этого раньше не сделал того и надо наказывать. Волк конечно не причём.
Ну,.. понеслась езда по кочкам!
Про дальнейшую судьбу волка нам рассказали, что с ребёнком и его горе-родителем - не важно.
Волку административный арест на 15 суток. родителей волка выпороть. писарева давно пора уволить, родителей ребенка поругать, онажемать, ребёнку скорейшего выздоровления
10.07.2017 14:39
- гость -
Для таких надо все частные подворья обтягивать. Кто знает, куда они могут руки или нос сунуть.
Гораздо опаснее сейчас трамвайные остановки. Ширина не больше метра, с одной стороны летят автомобили, с другой трамвай. Неловкое движение и ты под трамваем или под машиной.
так и знал, что волк не из наших
10.07.2017 14:43
- гость -
Умный? )))
Пусть закрывает, это не зоопарк, а частная коллекция. Купит, может, более адекватный человек. Не место там диким животным. Были один раз с ребенком несколько лет назад, была в шоке от условий для животных и от мер безопасности. Больше не пошли туда ни разу. Лучше в Новосибирск съездить.
Надо наказать отца ребенка, который не досмотрел за ребенком и не разъяснил ему, что дикие животные кусаются. Для особо не понятливых поставлен второй вольер ограждения, но дуракам закон не писан, они везде залезут и не думают, что могут пострадать при этом.
Хватит уже воду в ступе толочь. Работать пора! Или тут тоже кто-то за вас должен работать, пока вы комменты строчите?
ок. пойду проверю, закрыл ли клетку
10.07.2017 14:52
- гость -
Ключевая фраза "были там несколько лет назад". Но судить будем всю оставшуюся жизнь)))))
10.07.2017 14:53
Гость
Это не первый случай в этом зоокружке, значит, что-то не так с обеспечением безопасности. А 3-х летнему можно что-то объяснить исключительно по заднице.
Пискарев это герой нашего времени. Герой и энтузиаст. Надеюсь, что у властей хватает ума это понимать.
Это не первый случай в этом зоокружке, значит, что-то не так с обеспечением безопасности.
Дубль 2? Защита от дурака не существует. ТОлько если дурака зафиксировать в смирительную рубашку.
10.07.2017 14:56
Океана
Мне достаточно было видеть, не заходя на территорию (вот буквально пару месяцев назад, пробегом мимо). Полюбопытствовала по ценам, заглянула в ворота. Поняла, что ничего не поменялось, все стабильно.
10.07.2017 15:02
- гость -
Да, территорию в несколько гектар через ворота всю увидели? Ну и ну! ))))