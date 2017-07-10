Никаких карательных мер со стороны зоопарка к волку, укусившему ребенка, предпринято не будет. Об этом корреспонденту портала Amic.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

Вот, что ответил Писарев на вопрос "Амитела" о дальнейшей судьбе животного:

"Я думаю, что дальнейшая судьба у волка счастливая. И в отношении него не нужно предпринимать никаких мер. Он просто защищал свое жилище".

С Сергеем Писаревым согласна и Татьяна Антоненко, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ. По ее словам, за этим волком наблюдали в течение нескольких лет, и повышенной агрессии с его стороны замечено не было.

"Это дикое животное с естественным поведением. Он не агрессивный, но свою территорию защищать будет. Сказать, что волк хотел съесть ребенка нельзя, животное было накормлено", — сообщила она в беседе с корреспондентом Amic.ru.

Напомним, это случилось в барнаульском зоопарке в субботу, 8 июля.

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"Трехлетний мальчик перешагнул через ограждение, чтобы погладить волка. Когда волк схватил ребенка, отец подбежал к клетке, чтобы помочь. Волк отпустил ребенка и схватил отца за руку. Крик был страшный", — написал один из очевидцев происшествия в Instagram.

Это был канадский волк по кличке Блэк. В зоопарке он с 2011, куда он приехал полугодовалым щенком из Новосибирского зоопарка.

Пока не установлено, кто виновен в произошедшем. Следком РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Сергей Писарев подчеркнул: в зоопарке все вольеры обтягивают новым, уже третьим рядом ограждения для усиления безопасности.

"Если это не поможет, я закрою зоопарк. Желающих купить нашу коллекцию животных достаточно", — написал в комментарии под новостью о ЧП на сайте Amic.ru Сергей Писарев.

Уже несколько дней в социальных сетях ведутся бурные обсуждения инцидента. Мнения комментаторов разделились. Кто-то поддерживает зоопарк и считает, что вина лежит на отце, который недосмотрел за ребенком. Так, например, Татьяна Ядрышникова в группе интернет-сообщества Barnaul 22 пишет: "Очень жаль зоопарк и руководство! Сейчас проверками задавят! В зоопарке адекватное ограждение, а не совсем адекватные люди всегда найдутся".

Кто-то увидел сходство с прошлогодним нападением тигра на девочку и считает, что эти ситуации — уже не трагические исключения, а нарушение техники безопасности в зоопарке.

Напомним, в апреле прошлого года в барнаульском зоопарке 13-летняя девочка ночью зашла в клетку к тигру, в это время зоопарк уже был закрыт для посещения. Животное нанесло девочке множественные рваные раны на обеих ногах. Выяснилось, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один сотрудник зоопарка рассказал "Амителу", что после прошлогоднего ЧП, администрация выполнила все предписания прокуратуры.

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" находится в Индустриальном районе Барнаула. Основан 12 августа 2010 года. Здесь представлено более 200 животных. 16 видов входят в Красную книгу: Амурский тигр, Корсак, Розовые пеликаны, страус Эму и другие.Ксения Бородина