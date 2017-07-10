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Новые элементы благоустройства появятся в барнаульском сквере Химиков — здесь установят современные фонари, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что данные работы проведут в рамках выполнения поручений сити-менеджера краевой столицы Сергея Дугина.

По словам главного инженера муниципального предприятия "Барнаулгорсвет" Владимира Железкина, в данный момент разрабатывается проектно-сметная документация. Кроме того, часть материалов уже заказана.

К работам в сквере планируется приступить на следующей неделе. Всего в сквере установят девять оцинкованных опор высотой восемь метров, на которых появятся светодиодные светильники.

Полное завершение данных работ намечено на первую декаду августа.