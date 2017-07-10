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В Алтайском крае проводится ежегодный опрос населения с целью оценки эффективности деятельности местных властей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что в текущем году опрос проводится в сети в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. Для участия в нем, необходимо зайти на сайт региона, где располагается анкета, и заполнить ее. Для получения возможности заполнить анкету, необходимо авторизоваться через сотовую связь или электронную почту.

В анкете содержатся вопросы, помогающие определить степень удовлетворенности граждан деятельностью главы администрации городского округа или муниципалитета, руководителя представительного органа местного самоуправления. Также участники опроса могут оценить организацию работы общественного транспорта, качество дорог, организацию тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, предоставление жилищных услуг, организацию сбора и вывоза мусора.

По итогам опроса могут быть разработаны программы повышения результативности деятельности местных властей и организаций.

В сообщении подчеркивается, что результаты оценки используют органы исполнительной власти края при проведении мониторинга и оценки эффективности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Итоги оценки могут также использоваться органами местного самоуправления при назначении руководителей организаций или продлении трудовых договоров с ними.