Горный Алтай с каждым годом растёт как туристический регион, а Турция снова в игре и доступна для россиян. Чтобы выяснить, что выбирают барнаульские путешественники, мы опросили ведущие турагенства города.

По словам представителя фирмы "Натали Турс", с открытием Турции случился настоящий бум и барнаульцы массово полетели отдыхать за границу. Турция занимает сейчас лидирующие позиции по популярности среди барнаульцев. Наиболее востребованы бюджетные путёвки, дорогие туры не пользуются большим спросом. Но и по России жители Барнаула отдыхать не перестали. Сочи, Крым и Горный Алтай своей притягательности не потеряли и по-прежнему являются любимыми для барнаульцев местами отдыха внутри страны. В Европу барнаульцы также берут только курортные путёвки и выбирают Кипр, экскурсионные туры по европейским городам не пользуются большим спросом.

Компания "1001 тур" дала аналогичную информацию. В 2016 году барнаульцы больше спрашивали о путёвках в Сочи и в Горный Алтай, а в этом году стремятся попасть в Турцию. Помимо этого популярностью в этом сезоне пользуется Абхазия. Интересно, что барнаульцы неохотно интересуются новыми предложениями и новыми направлениями, нашим землякам комфортнее ездить в проверенные места. Хотя бывают и такие, кто спрашивает о путёвках на Мальдивы или в Бразилию. Всё-таки стремление к экзотике у барнаульцев не утрачено до конца.

Останавливает барнаульских туристов от путешествия в Европу шенгенская виза, утверждает туроператор "Охота". Цена визы увеличилась до 18 тысяч рублей, в то время как раньше стоимость услуги составляла 4500 рублей. К тому же с 2015 года необходимой процедурой для составления визы стало снятие отпечатков пальцев, которое в Барнауле сделать невозможно. Жителям столицы края приходится ездить для этого в Новосибирск. Вместо того, чтобы мучиться с оформлением визы, они предпочитают отправиться на тёплые Алтайские озёра. Трендом также стали туристические базы с искусственными бассейнами. Для барнаульцев это комфортнее и дешевле.

Вадим Ощиков