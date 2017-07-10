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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы ездил на машине марки Nissan, которая пришлась ему по душе. Об этом пишет Life со ссылкой на слова главы государства, произнесенные на выставке "Иннопром-2017".

Президент напомнил, что в те годы работал в мэрии Санкт-Петербурга, и ездил на Nissan. "Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась", — цитирует портал главу РФ.

Подчеркивается, что об этом Путин рассказал при осмотре стенда автопроизводителя, на котором был представлен новый Nissan Murano.

Издание отмечает, что выставка "Иннопром-2017" проходит прямо сейчас в Екатеринбурге. Путин посетил ее в рамках рабочей поездки в город сразу после завершения саммита "Группы двадцати" в Германии.