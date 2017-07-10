Фото: vk.com/shoko_brn

Кофейня известной сети "Шоколадница", располагавшаяся в центре Барнаула, перестала принимать клиентов — с заведения в настоящий момент уже демонтировали вывеску.

Барнаульцы в социальных сетях интересуются, не переехала ли кофейня, до последнего времени размещавшаяся по адресу проспект Ленина, 63, на новое место.

"Подскажите, нашу "Шоколадницу" совсем закрыли, или она переехала?", — интересуется в официальном паблике заведения одна из горожанок.

Однако руководство заведения ничего о передислокации не сообщает. Также не называются причины закрытия.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что данное заведение заработало в Барнауле в конце 2015 года.