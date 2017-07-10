Фото: instagram.com

Известный российский певец Олег Газманов посетил Горный Алтай и выступил с концертом на территории казино Altai Palace в субботу, 8 июля. Исполнитель поделился снимками и видео с выступления и визита в регион в своем аккаунте Instagram.

Газманов отметил, что в Горном Алтае "такая красота, что хочется летать".

Отметим, что на концерте певец презентовал новую песню со словами: "Наша жизнь — это странная штука. Все мы ищем добра и любви". По словам Газманова, презентация прошла замечательно, а зрители "зарядили" его.

Добавим, что сейчас в Altai Palace проходит летний open air.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Июл 8 2017 в 7:11 PDT

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Июл 8 2017 в 7:14 PDT

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Июл 9 2017 в 1:15 PDT