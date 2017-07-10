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Внедорожник Toyota с маркировкой ДПС попал в аварию в Онгудайском районе Республики Алтай в прошлую пятницу, 7 июля.

Информацию о ДТП подтвердили в региональном МВД, уточнив, что оно случилось на 309 километре автодороги Ябоган — Туекта.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части. После этого произошло опрокидывание автомобиля. К счастью, никто не пострадал.

Как уточняют "Новости Горного Алтая", вероятной причиной ДТП стало повреждение колеса.

По факту аварии назначена служебная проверка. Уже установлено, что сотрудники полиции, находившиеся в машине, были трезвы.