Фото: instagram.com/barnaul.insta/
Внедорожник Toyota с маркировкой ДПС попал в аварию в Онгудайском районе Республики Алтай в прошлую пятницу, 7 июля.
Информацию о ДТП подтвердили в региональном МВД, уточнив, что оно случилось на 309 километре автодороги Ябоган — Туекта.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части. После этого произошло опрокидывание автомобиля. К счастью, никто не пострадал.
Как уточняют "Новости Горного Алтая", вероятной причиной ДТП стало повреждение колеса.
По факту аварии назначена служебная проверка. Уже установлено, что сотрудники полиции, находившиеся в машине, были трезвы.
Комментарии
"Полицейский кроссовер Toyota перевернулся в Горном Алтае". Выкусите, Prado'воды, у вас кроссовер!
Когда здесь, в сводках ДТП Какшкаи и Рав-4 джипами называют - к этому привыкли уже все, но чтоб Прадо кроссовером стал, это что-то новеньекое
По факту аварии назначена служебная проверка. Уже установлено, что сотрудники полиции, находившиеся в машине, были трезвы. - Видимо проверку эти же самые сотрудники и проводили)
10.07.2017 15:33
- гость -
Prada говно редкостное! Вот Икстрейл и РАВ4 совсем другое дело!
10.07.2017 15:42
- гость -
речь не про говно, а про то что является джипом, а что кроссовером
Есть рама - джип, нет рамы - кроссовер, без обсуждений.
10.07.2017 16:11
- гость -
ГАЗ-53 - джип?
Туарег вон безрамный, но он покруче как джип чем тот же Прадик. Ездил и на том и на другом. Знаю о чем говорю. Хотя Прадо неплох конечно. С движками у него беда... только 4,0 бензин пойдет. Но я люблю дизеля )
А недавно узнал и обалдел от того что Патрол последний - не на раме. Такой чемодан и ....
А недавно узнал и обалдел от того что Патрол последний - не на раме.
а террано последний? как будто оку надули...
Про Террано вообще слов нет. Был серьезный рамный танк, стал Дастер 2. Убили марку лягушатники (
10.07.2017 16:11
- гость -
X-Trail Т30 тоже джип? Не знал, что на джипе езжу.
10.07.2017 16:28
Kimi
Тебя жестоко обманули - он рамный. Но без моста. Гугл в помощь.