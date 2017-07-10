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В России уже в 2017 году может начать работу механизм принудительного лицензирования лекарственных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

Подчеркивается, что принудительное лицензирование лекарств может применяться в случаях эпидемий или в ситуации, когда компания является единственным обладателем лекарства от тяжелой болезни. В таком случае компания-разработчик получит компенсацию, а другие фармкомпании, не нарушая прав интеллектуальной собственности, могут производить подобные препараты (дженерики).

По словам Артемьева, данная мера будет применяться. В качестве примера он привел Америку, где данный механизм применяли "тысячи раз, ни с кем не церемонясь". "А мы очень тактичные люди и никак не можем принять этот закон", — добавил глава ФАС, подчеркнув, что решение руководства уже есть, поэтому закон будет принят.