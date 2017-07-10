Фото: facebook.com/aleksandr.dering

Барнаульский архитектор Александр Деринг опубликовал на своей странице в Facebook новые визуальные решения, которые планируется использовать при строительстве жилого комплекса "Локомотив" в центре Барнаула.

Эскизы он сопроводил комментарием: "Новые рендеры ЖК "Локо". Вход в торговую галерею, общий вид комплекса. Работаем над дизайн-кодом".

Отметим, что жилой комплекс получил название стадиона, на месте которого он будет возведен. Строительством занимается компания, связанная с известной барнаульской семьей предпринимателей Ракшиных.