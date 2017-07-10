Фото: facebook.com/aleksandr.dering
Барнаульский архитектор Александр Деринг опубликовал на своей странице в Facebook новые визуальные решения, которые планируется использовать при строительстве жилого комплекса "Локомотив" в центре Барнаула.
Эскизы он сопроводил комментарием: "Новые рендеры ЖК "Локо". Вход в торговую галерею, общий вид комплекса. Работаем над дизайн-кодом".
Отметим, что жилой комплекс получил название стадиона, на месте которого он будет возведен. Строительством занимается компания, связанная с известной барнаульской семьей предпринимателей Ракшиных.
Комментарии
А почему бы и стадион не построить?
Красота то какая. Паковочные места совсем отсутствуют. Только клумбы и деревья.
После фамилии Ракшин вопросов не осталось....
Убожество!
10.07.2017 16:15
У Галактики парковаться будут, если она к тому времени того - опять не развалится
Стерпится, слюбиться
Семки, "Жигуль"-пиво,
Мы — болельщики Локомотива!
Дома, построенные впритык к оживленной транспортной магистрали уже норма, теперь мода пошла строить дома впритык к железной дороге. Причем и те и другие, гордо себя именуют "элитным" жильем...
Бомжам с вокзала будет теперь где погреться, что поесть и куда в туалет сходить.
а потом жалуються, мол, самолеты летают над головой, поезда ездят, стучат...
0.07.2017 17:00
поезда ездят, стучат...
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Здание рядом с ж/д качается как во время 5 бального землятресения. Сидел как-то в офисе в 30 метрах от ж/д.
Ракшины заботятся о бомжах, чтобы были сыты и в тепле.
Учите русский язык,люди!