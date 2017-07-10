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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал отзывать свои автомобили, которые были произведены в период с января 2014 года по май текущего года. Отзыв касается моделей "Патриот", "УАЗ Пикап" и "УАЗ Карго", говорится в пресс-релизе производителя машин.

Причиной проведения кампании по отзыву является необходимость проверки корректности установки тормозов и системы вспомогательного электрооборудования, "активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля".

В сообщении подчеркивается, что отзыв машин носит "проверочный характер".

Уточняется, что отзыв коснется около 70 тысяч автомобилей. Их владельцам направят официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр автопроизводителя.

На заводе уточняют, что при выявлении некорректной установки тормозов и электрики, их заменят бесплатно.