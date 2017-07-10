Состояние мальчика, пострадавшего в барнаульском зоопарке в результате нападения волка, оценивается медиками, как средней тяжести, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Ребенок поступил с ранами предплечий, переломом лучевой кости и рваной раной ушной раковины в одну из больниц города.

"Первая медицинская помощь была оказана за 40 минут. Обошлось без длительных операций. В соцсетях активно пишут, что мальчику откусили ухо - это неправда" — говорит Марина Галдина, сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения правительства Алтайского края.

На данный момент мальчик проходит лечение в одной из больниц города. Состояние стабильное.

К слову, отцу ребенка тоже была оказана первая медицинская помощь, но информации о его госпитализации нет. Представители краевой клинической больницы скорой медицинской помощи от комментариев отказались, сославшись на закрытость информации.

Относительно обстоятельств инцидента напомним, что 8 июля около 15:00 трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и предварительного обвинения пока никому не предъявлено.