Состояние мальчика, пострадавшего в барнаульском зоопарке в результате нападения волка, оценивается медиками, как средней тяжести, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
Ребенок поступил с ранами предплечий, переломом лучевой кости и рваной раной ушной раковины в одну из больниц города.
"Первая медицинская помощь была оказана за 40 минут. Обошлось без длительных операций. В соцсетях активно пишут, что мальчику откусили ухо - это неправда" — говорит Марина Галдина, сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения правительства Алтайского края.
На данный момент мальчик проходит лечение в одной из больниц города. Состояние стабильное.
К слову, отцу ребенка тоже была оказана первая медицинская помощь, но информации о его госпитализации нет. Представители краевой клинической больницы скорой медицинской помощи от комментариев отказались, сославшись на закрытость информации.
Относительно обстоятельств инцидента напомним, что 8 июля около 15:00 трехлетний ребенок, находившийся в зоопарке вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и предварительного обвинения пока никому не предъявлено.
Комментарии
Ребенку скорейшего выздоровления!
Ребенку выздоровления. Папе мозгов.
Теперь он звезда нашего медиапространства,благодаря безмозглому отцу(
Скорейшего выздоровления малышу!!!
Непонятно,в чем секретность информации по оказанию медпомощи отцу)
Упушение, что деби ла в своё время не направили в специнтернат.