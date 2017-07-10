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Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин объяснил занятостью над проектами отказ крупных звезд кино и театр приехать в регион на Шукшинский кинофестиваль. Щукин отметил, что приглашением звезд на фестиваль занимается управление по культуре и архивному делу, а также организация "Алтайское землячество". Кроме того работа в данном направлении ведется через семью Василия Шукшина, а также тех гостей, которые уже были на фестивале.

"Когда происходят юбилейные года, то это привлекает больше внимание и больше статусных людей к нам приезжает. Общий посыл такой, что мы ориентируемся на творческое наследие, дух Василия Шукшина. Особых финансовых условий в Алтайском крае нет, чтобы пригласить чуть-ли не голливудскую звезду, как это делают более богатые регионы, распиарив этот приезд", — отметил вице-премьер.

Андрей Щукин добавил, что лично звонил нашему земляку, режиссеру Владимиру Хотиненко и приглашал его посетить Шукшинский кинофестиваль. Постановщик таких картин, как "Зеркало для героя", "72 метра", "Мусульманин", отказал Андрею Щукину из-за занятости работой над проектом к 100-летию октябрьской революции в России. Телесериал "Меморандум Парвуса", к слову, выйдет уже в ноябре на одном из федеральных каналов.

"Работа передышки не дает. Отказы приходят к нам из-за загруженности в графике у артистов. Однако никто не говорит, что просто не хочет приехать. Это не корректно по отношению к любому региону. Если приглашают — отказывать надо тоже вежливо", — отметил вице-премьер, курирующий культуру и спорт.

Отметим, что в этом году фестиваль обойдется без громких имен. Самым ярким событием главного культурного события года станет, пожалуй, премьера документального фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня". 19 июля фильм можно будет увидеть в барнаульском кинотеатре "Мир", 22 июля его покажут в Сростках на горе Пикет. В эфир Первого канала "Алтайская песня" выйдет только осенью. Также еще одним громким гостем станет драматург Виктор Мережко, известный по сценарию "Полеты во сне наяву". Также на Алтае можно будет увидеть артистов Ивана Кокорина и Марину Яковлеву, режиссеров Виктора Мережко, Анну Матисон и Ксению Баскакову, писателей Евгения Вололазкина, Юрия Козлова, Марию Макарову и многих других.

Долгое время обсуждался возможный приезд на Алтай народного артиста страны Федора Добронравова, который должен был показать в Барнауле свой спектакль по рассказам Василия Шукшина. Однако артист в последний момент не смог принять предложение организаторов и отказался приехать. Любопытно, что на днях звезда сериала "Сваты" был в Ярославле, где состоялось открытие XII Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи". По красной ковровой дорожке фестиваля, который также финансируется из бюджета области, прошли также звезды "Левиафана" Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, а также Агния Диктовските, Родион Гозманов, Ирина Старшенбаум, Ольга Будина другие.

Как ранее сообщалось, традиционный для региона фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдет с 18 по 22 июля, за это время в Барнауле, Бийске, Белокурихе и селах края состоится несколько десятков разнообразных мероприятий — если сравнивать с прошлым годом, программа стала больше и насыщеннее.

Отметим, что в прошлом году, выступая на церемонии открытия Шукшинского кинофестиваля, губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что власти серьезно подходят к отбору гостей мероприятия. Тогда глава региона отметил, что "на Алтай какая-нибудь шантрапа не приезжает".