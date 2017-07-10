Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП произошло днем в понедельник, 10 июля, недалеко от Бийска — участниками ДТП стали легковушка и грузовик.
О столкновении машин сообщают очевидцы в паблике Barrnaul 22. "Авария недалеко от Бийска, будьте осторожны. По словам очевидцев: иномарка вылетела на встречку", — отмечает автор заметки.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП будут сообщены в ближайшее время.
Комментарии
как всегда - вылетел на встречку, когда думать начнут, а не считать, сколько еще жизней осталось
Думать там похоже нечем, причем не важно какой руль, какая машина. Года три назад от Оки на обочину уходили, причем после нас он еще метров двести обгонял и все через сплошную.
Проезжал мимо ДТП, этот хундай ехал километров 80, я его обогнал, потом заехал в кафешку пообедать, был в кафе минут 45, когда проезжал мимо места аварии, то сильно удивился, ведь хундай ехал тихо и кабина приметная, синего цвета, видать на тойоте совсем без башни водитель.
Д---------БЫ