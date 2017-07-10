Фото: vk.com/barneos22

Серьезное ДТП произошло днем в понедельник, 10 июля, недалеко от Бийска — участниками ДТП стали легковушка и грузовик.

О столкновении машин сообщают очевидцы в паблике Barrnaul 22. "Авария недалеко от Бийска, будьте осторожны. По словам очевидцев: иномарка вылетела на встречку", — отмечает автор заметки.

В краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП будут сообщены в ближайшее время.