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Самый старый в мире бегемот — 65-летняя самка по имени Берта - умерла в зоопарке Манилы (Филиппины). Об этом в понедельник, 10 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По словам директора зоопарка Хамеса Дичавеса, 2,5-тонную самку гиппопотама нашли мертвой в ее вольере в пятницу, 7 июля. Согласно результатам медобследования, животное скончалось от многочисленного отказа органов.

Берта была старейшей обитательницей зоопарка, где она жила с момента его основания в 1959 году. Партнер бегемота скончался еще в 1980-х годах, и пара не успела оставить потомство

Агентство отмечает, что в среднем бегемоты в неволе живут от 40 до 50 лет. Ранее самым старым гиппопотамом считалась Донна, которая в 2012 году умерла в одном из зоопарков штата Индиана (США) в 62-летнем возрасте.