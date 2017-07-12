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Что такое ретропроводка?

, ИА "Амител"
Специалисты компании "Джемини Электро Барнаул" рассказали, зачем иногда нужно "возвращаться в СССР"

Мода на внешнюю проводку в современных офисных и жилых интерьерах связана не столько с желанием чувствовать себя на волне, сколько с невероятной практичностью такого способа разводки электрики, в сравнении с проводами, утопленными в штробу. 

Речь идет не об утопленных в короба, металлорукав или гофру проводах, которые превращают жилье или офис в заводское помещение или склад. Далее затрагивается тема ретропроводки и ее основных разновидностях.

Почему проводка ретро?

На заре электрификации строительная индустрия никаких кабель-каналов и штроб не знала: электропровод прокидывали по стенам через керамические изоляторы, а вместо современных кнопочных выключателей устанавливали рычажные или поворотные. Даже первые электророзетки были фарфоровыми.

Проводку в ту пору не прятали в углы и под плинтус не только из-за необходимых мер безопасности: ее наличие демонстрировало современность и достаток в семье. А что до неведомого нашим бабушкам дизайна – в советское время форму любой мелочи разрабатывали с участием известнейших художников.

Но если тот же граненый стакан, ставший символом эпохи, изобретался Верой Мухиной (автор скульптуры "Рабочий и колхозница") и Казимиром Малевичем, то авторство выключателей, розеток и дважды заизолированных проводов (прорезиненных и одетых в тканевую рубашку) до наших дней не дошло. Но сегодня, спустя десятилетия, любители ретро и других актуальных интерьерных стилей вновь прибегают к старому, проверенному способу разводки электрики.

На фото: вариант использования ретропроводки

Стильно

Некоторые из распространенных и наиболее актуальных интерьерных стилей вообще сложно представить со скрытой, утопленной в штробу проводкой.

К примеру, кантри, подчеркивающий природную текстуру натурального дерева, никакой отделки помимо прозрачных лаков и пропиток не предполагает. А витой двойной или тройной провод с внешней изоляцией желтого или оранжевого цвета (как вариант – пестрый, но яркий) только подчеркнет общую стилистику помещения.

Логично будут смотреться керамические распределительные коробки, изоляторы и выключатели цветов бардо, под темный мрамор или с имитацией дерева или под бронзу. Использование белых или черных керамических элементов допустимо только вместе с деревянными или имитирующими дерево подложками.

Прованс не терпит ярких, кричащих красок и глянцевых ровных поверхностей. Имитация светлого мрамора, все оттенки бежевого, "слоновая кость" и Affresco обеспечат более глубокое погружение в этот романтический сельский стиль. При этом провод лучше использовать в белой или пестрой (белая, с добавлением черных нитей) рубашкой.

Лофт – совсем другое дело. В нем внешняя проводка это уже не столько ретро, сколько современный элемент, подчеркивающий брутальность поверхностей, одновременно контрастируя с ними. Поэтому на белой кирпичной стене (с имитацией кирпича) выключатели, розетки и распредкоробки могут быть только черными (как вариант – на черной подложке), в то время как керамические изоляторы и витые провода допускаются как черные (предпочтительнее), так и пестрые черно-белые. Если же стена черная – проводка и прочие элементы должны контрастировать своей белизной.

Гораздо больше простора для выбора оставляет неокрашенная стена из рядового или облицовочного красного (желтого) кирпича: допустимо использование элементов проводки практически любых контрастирующих цветов. 

Для того, чтобы не засорять стильный интерьер нестильными деталями, сегодня вполне доступны, к примеру, ретроудлинители, ретролампочки с ретропатронами, ретросветильники и все то, что к электрике отношения не имеет, но подчеркивает стиль в наше время и дефицитом не является.

На фото: вариант использования ретропроводки

Безопасность превыше всего

"Единственное ограничение по использованию открытой проводки связано с оформлением помещений с повышенной влажностью: санузлов, ванных комнат, бань и саун, - рассказывает руководитель компании "Джемини Электро Барнаул" Вадим Шевченко. - Во всех остальных случаях открытая проводка станет более удобным вариантом, чем утопленная в штробу. Плюсом является и то, что мастеру понадобятся считаные часы непыльной работы, чтобы провести проводку во всей квартире (в частном доме)."

Не смотря на кажущуюся простоту, изначальный монтаж открытой ретро-проводки лучше доверить профессиональным электрикам. Только они, имея соответствующие знания и опыт, смогут подобрать провод нужного сечения (выбор цвета – уже за вами) под заявленное количество и мощность электроприборов (само собой с запасом).

В большинстве случаев декоративный витой провод ограничен максимальным сечением в 2,5 кв. мм, что осложняет его использование для работы мощных электроплит и других электроприборов с высоким энергопотреблением. Это значит, что часть недекоративной проводки должна лечь в кабель-каналы под плинтус или другие укромные места, определять которые лучше профи. Он же поможет приобрести правильный витой провод с двойной изоляцией. При этом навивку можно сделать и самостоятельно, но лучше всего использовать специальный декоративный витой провод заводского исполнения, имеющий специальную сертификацию для использования в наружной проводке. От обычного такой специальный провод отличается тем, что в нем медная жила покрыта двойной изоляционной пленкой, которая не выделяет едкого дыма при сгорании, и шелковой оплеткой.

Больше информации на: gemini-electro.ru 
e-mailbrn@202020.ru
тел. (3852) 50-42-87

Текст подготовил Константин Ганов, узнать больше можно на "Алтайском строительном портале"

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.07.2017 08:48
444

А давайте еще керосиновые лампы пиарить и стиральные доски использовать вместо стиральных машин.
Не еще забудьте написать, что для стирки надо мыло хозяйственное на терке натереть.

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