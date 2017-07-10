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Барнаульские полицейские задержали женщину, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Алтайского края.

Предварительно установлено, что жительница Барнаула разместила в интернете объявление о продаже дома. Вскоре ей позвонила неизвестная, заявив, что хочет купить жилье и готова перечислить задаток. Затем "покупательница" попросила хозяйку недвижимости произвести ряд операций с картой рядом с банкоматом. После этого потерпевшей пришло сообщение на телефон о снятии с ее счета 65 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 31-летнюю ранее судимую жительницу Уфы.

В отношении нее по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленнице грозит до четырех лет тюрьмы.

Полицейские напоминают жителям Барнаула и Алтайского края не поддаваться на уловки мошенников и не называть персональных данных ваших банковских карт.