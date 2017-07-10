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Подробности лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на Чуйском тракте в Алтайском крае сообщили порталу Amic.ru в региональной ГИБДД — по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.
В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла около 14:10 на 331 километре автодороги Р-256 в Зональном районе. Известно, что водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Allex, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Hyundai под управлением водителя 1981 года рождения.
"По предварительным данным, пострадали два человека", — добавили в ГИБДД.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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