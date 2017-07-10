Фото: vk.com/barneos22

Подробности лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на Чуйском тракте в Алтайском крае сообщили порталу Amic.ru в региональной ГИБДД — по предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла около 14:10 на 331 километре автодороги Р-256 в Зональном районе. Известно, что водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota Allex, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Hyundai под управлением водителя 1981 года рождения.

"По предварительным данным, пострадали два человека", — добавили в ГИБДД.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.