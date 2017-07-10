Как провести свободное время, куда сходить после работы, и как барнаульцам отвлечься от трудовых будней — все это в традиционном гиде от Amic.ru.

Понедельник

Понедельник — день тяжелый, с сделать его чуть легче поможет кино. Если вы еще не видели такие недавно вышедшие картины, как "Человек-паук: Возвращение домой", "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Эксперимент "Офис" — то советуем их посмотреть. А детей лучше всего сводить на "Гадкий я 3" или "Тачки 3".

Вторник

В 15.00 около ЦУМа барнаульское творческое объединение ДИЧЪ, состоящее из артистов Молодежного театра Алтая и драмы, отыграет для жителей краевой столицы бесплатный уличный концерт.

Среда

Музей "Мир камня" проведет пешеходную экскурсию на Барнаульский сереброплавильный завод, где можно будет прикоснуться к вековым стенам и услышать увлекательный рассказ о месте, с которого начиналась история города, увидеть старинные кирпичи, места где стояли плавильные печи и шлак, содержащий серебро и многое другое. Начало в 18:30, сбор около музея на Ползунова, 39.

Черверг

На большой экран выйдут новинки кино, среди которых "Планета обезьян: Война", российская криминальная комедия "Блокбастер", отечетвенные ужасы от Романа Каримова "Черная вода" и испанская комедия "Дикая история".

А в Rock Pub (Союза Республик, 44А) в 20:00 состоится трибьют группы "Сплин". В концерте участие примут "Outlooks", Дмитрий Ерушов и "Ассоциация спонтанных музыкантов".

Пятница

В конце рабочей недели на теАRTральная площадке "Спичка" (Ползунова, 37) откроется выставка "Женщины. Сего дня" современной живописи арт-группы "Паприка" в сопровождении поэта Михаила Максимова. Данный проект, по задумке организаторов, должен ответить на следующие вопросы: каково реальное положение женщин в современном мире, как на практике реализовалась свобода и независимость женщин,· имеет ли место социальное неравенство женщин и мужчин, каков настоящий портрет женщин сегодняшнего дня и многие другие. Открытие в 19:30.