Смерть Антона Носика

В ночь на 9 июля в Москве скончался российский блогер Антон Носик. Ему был 51 год. Для Рунета это невосполнимая потеря. И то, что пишут о Носике пользователи соцсетей, известные поэты, блогеры, журналисты — лишь тому подтверждение.

"А смерти ты не боялся никогда и вообще за себя не боялся — поэтому умел быть счастливым в самых непростых обстоятельствах," — обращается к Носику поэтесса Вера Полозкова.

"Его основным принципом была публичность — истинные взгляды и поступки Антона всегда совпадали с тем, что он думал и говорил," — отмечает Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносов.

"Антона будет не хватать. Он был одним из тех редких людей, кто ясно мыслил, ясно излагал, охотно делился своими знаниями, но оставался оптимистом. Он всегда поддерживал меня и многих других, а мы часто забывали поддержать его в ответ," — отмечает Lentа.ru Павел Дуров, создатель "ВКонтакте", владелец Telegram.

"А вообще жаль картавого — забавный был," — отмечает один из пользователей Вконтакте.

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Нашествие-2017

Главное рок-событие этого лета завершилось 9 июля. Начиная с 7 июля и до завершения фестиваля погода не баловала посетителей мероприятия. Было холодно, дождливо и грязно. Испугало ли это поклонников отечественного рока? Большинство нет. Они, "вооружившись" резиновыми сапогами и дождевиками, шли слушать любимую музыку.

#Нашествие2017 #былосильно💪🏾💪🏾💪🏾 A post shared by Kirillgull (@kirillgull) on Jul 10, 2017 at 2:39am PDT

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Однако не все поклонники остались в восторге от фестиваля. Особенно людям не понравилась организация "Нашествия-2017": "Был я там. Свалил из этого ада на второй день. Оргам просто было все равно на людей. Даже кипяток был по 70 рублей за литр. Просто кинули людей в грязь и пусть там сами вертятся, как хотят", "Намного есть круче фестивали".

Нападение волка на ребенка в зоопарке Барнаула

8 июля в Барнаульском зоопарке на трехлетнего мальчика напал волк. Малыша госпитализировали с рваными ранами уха и рук.

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Тема стала бурно обсуждаться в соцсетях.

"Директор тут не причем", "Вот по сути, это косяк родителей, что не досмотрели за ребёнком", "Смотрите во все глаза за детьми. Это ваши дети" — реагируют на случившееся барнаульцы.