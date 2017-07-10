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Меру пресечения продлил Октябрьский районный суд Барнаула в отношении бывшего заместителя начальника УМВД по краевой столице Андрея Арестова, обвиняемого во взяточничестве.

Данное решение было принято в ходе первого заседания по этому громкому делу, которое состоялось в понедельник, 10 июля.

Аналогичное решение суд принял и в отношении еще одного фигуранта процесса, также бывшего сотрудника органов внутренних дел Валерия Селиванова, которому инкриминируют посредничество при получении преступных денег.

Следующее заседание суда состоится почти через месяц. Как следует из материалов, опубликованных на сайте инстанции, процесс продолжится 7 августа.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что согласно версии следователей краевого управления СКР, в прошлом году подчиненные Андрея Арестова расследовали уголовное дело о хищении средств материнского капитала. Для возмещения причиненного ущерба был наложен арест на квартиру и автомобиль фигуранта дела.

В этой связи знакомый Андрея Арестова предложил ему взятку в 700 тысяч рублей. Посредством этой суммы предлагалось решить вопрос об отмене ареста на квартиру.

Более того, за взятку в два миллиона рублей со стороны правоохранителя было предложено решить вопрос о прекращении уголовного преследования.

Напомним, что задержание Андрея Арестова было произведено сотрудниками краевого управления ФСБ в январе текущего года.

Изначально полисмена отправили под домашний арест, однако затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



