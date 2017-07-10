Фото: vk.com/incident_nsk

Автомобиль Mark II врезался в стену жилого дома в Новосибирске. Инцидент произошел поздно вечером накануне, 9 июля, сообщается в группе "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".

ДТП произошло около 23:20 по адресу: улица Дуси Ковальчук, 14. Предварительно установлено, что владелец автомобиля уснул за рулем, в результате чего и произошло ДТП.

Спасатели МАСС произвели стабилизацию машины и извлекли из него 29-летнего мужчину, позже передав медикам.

Подробные обстоятельства аварии выясняются.