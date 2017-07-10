Фото: vk.com/incident_nsk
Автомобиль Mark II врезался в стену жилого дома в Новосибирске. Инцидент произошел поздно вечером накануне, 9 июля, сообщается в группе "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".
ДТП произошло около 23:20 по адресу: улица Дуси Ковальчук, 14. Предварительно установлено, что владелец автомобиля уснул за рулем, в результате чего и произошло ДТП.
Спасатели МАСС произвели стабилизацию машины и извлекли из него 29-летнего мужчину, позже передав медикам.
Подробные обстоятельства аварии выясняются.
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