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Прокуратура вновь проведет проверку в барнаульском зоопарке после инцидента, связанного с нападением волка на трехлетнего ребенка.

Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, в ходе проверки будут оценены действия сотрудников учреждения по обеспечению безопасности. Кроме того, прокуратура намерена установить, были ли в зоопарке соблюдены условия содержания хищных животных.

Напомним, что инцидент в зоопарке произошел 8 июля. Примерно в 15:00 трехлетний ребенок, находившийся здесь вместе с отцом, просунул руку в клетку с волком. Животное ухватило мальчика, который в итоге получил рваные раны рук и ушной раковины.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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Состояние ребенка оценивается специалистами, как средней степени тяжести.

Отметим также, что прокуратура проводила проверку в барнаульском зоопарке в 2016 году, когда произошло ЧП с 13-летней школьницей, пострадавшей от лап тигра.

Тогда надзорное ведомство указало на несоответствие высоты ограждения зоопарка необходимым требованиям, отсутствие системы внутренней связи и оповещения для принятия срочных мер при ликвидации опасности и непроведение инструктажа штатных сотрудников, работающих в ночное время.

В итоге меры безопасности в зоопарке были усилены.