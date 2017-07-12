Многоквартирный дом бизнес-класса, который строится на пересечении ул. Партизанская и пр. Социалистического, стал первым в Барнауле жилым домом, в возведении которого используется 3D-опалубка. Прежде для заливки монолитных перекрытий в жилищном строительстве использовалась опалубка с телескопическими стойками. Ранее усиленная 3D-опалубка применялась только при возведении ТРЦ с высокими потолками.

На такие крестовые головки этих стоек под контролем нивелира укладывают поперечные и продольные балки, а сверху – водостойкую фанеру или ОСБ-панели 4 типа. На эту поверхность, после обустройства арматурной сетки (часто – в 2 слоя) заливается товарный бетон. В Барнауле для этих целей чаще всего используют специальную банку – емкость, которую при помощи подъемного крана подносят к месту заливки, где монолитчики контролируют весь процесс.

При работе с банкой очень важно мастерство монолитчика, задача которого подавать раствор аккуратно и равномерно, дабы не допустить скачков нагрузки на стойки опалубки. Дело в том, что обычные телескопические стойки рассчитаны только на вертикальную нагрузку и позволяют обустраивать перекрытия высотой не более 4,5 метров. И если что-то пойдет не так, одна из стоек может подкоситься, что повлечет обрушение целого участка опалубки.

В краевой столице подобные случаи не так уж и редки, но в целом опасности не представляют: минимум, что теряет застройщик – несколько рабочих часов на исправление ситуации, максимум – несколько килограммов товарного бетона. Подобные случайности, к слову, закладываются в смету, но понятное дело, что и их лучше избегать.

"Мы решили свести к минимуму влияние так называемого человеческого фактора и потому отказались от использования банки при заливке перекрытий, как не очень технологичного способа, - рассказал главный инженер компании-застройщика "ПР-Холдинг" Евгений Войцеховский. – Но позже пришли к выводу, что бетоноподатчик с гидравлической бетонораспределительной стрелой может создавать дополнительную нагрузку на стойки опалубки. Это убедило нас в необходимости перейти на 3D-опалубку для обустройства перекрытий на всех этажах, тем более что потолки в квартирах этого дома – 330 сантиметров!"

Главное отличие 3D-опалубки от обычной — в соединении стоек между собой посредством специальных перемычек. Такая объемная конструкция из стоек и перемычек, внешне похожая на кристаллическую решетку, позволяет обустраивать монолитные перекрытия на высоте до 40 метров и выше, при этом способна выдерживать любые перепады нагрузок.

"Конкретно эта опалубка использовалась при возведении ТРЦ "Пионер", - отметил Войцеховский. – Более точная регулировка по высоте реализуется через систему домкратов, так что от любых неожиданностей с перекрытиями мы теперь застрахованы в полной мере. Мы знаем, что современные покупатели недвижимости внимательно отслеживают процесс строительства всех новостроек, потому, что хотят быть уверенными в качестве работ на каждом из этапов."

Новый дом на Партизанской представляет собой 16-этажный жилой комплекс общей высотой 16 метров на 103 квартиры с трехуровневой подземной парковкой на 99 автомобилей (плюс – 50 парковочных мест на придомовой территории). В составе комплекса помимо торгово-офисной части запланировано размещение ресторана, спа-салона, и группы дневного пребывания детей.

Архитектура здания – гибридная: первые три этажа, некоторые элементы архитектуры которых (фонари "под старину", карнизы, художественная ковка) отсылают нас ко временам расцвета Российской империи. Издали же, в поле зрения попадает остальная часть высотного фасада в более традиционном для современной архитектуры благородном стиле, без излишней вычурности. Ажурное, близкое к сплошному остекление "бронзовыми" стеклопакетами, сглаженные линии, похожие на иллюминаторы слуховые окна под центральной "короной". При этом материал фасада вполне традиционный, проверенный временем: желтый керамический кирпич.

Текст подготовил Константин Ганов, узнать больше можно на "Алтайском строительном портале"