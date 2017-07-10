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Российскую телеведущую, певицу и экс-участницу реалити-шоу "Дом-2" Ольгу Бузову включили в "черный список" скандально известного украинского сайта "Миротворец", пишет "Российская газета".

На портале сказано, что поводом для внесения исполнительницы в базу данных стали сознательное нарушение ею госграницы Украины и незаконные гастроли в Крыму, который украинские власти считают оккупированной Россией территорией.

В качестве доказательства виновности Бузовой на портале были размещены ссылки на ее Instagram и на сообщения в СМИ.

Газета пишет, что накануне в базу "Миротворца" также включили актеров Дмитрия Дюжева, Анастасию Заворотнюк, Евгению Добровольскую и Даниила Спиваковского. Против них выдвинули такие же обвинения, как и против Бузовой.